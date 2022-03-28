Операторы связи в России опасаются сбоев из-за дефицита оборудования

Операторы связи в России опасаются сбоев в работе сетей из-за дефицита оборудования, вызванного западными санкциями и обвалом рубля. В нынешней ситуации резервов телеком-оборудования хватит лишь на полгода, сообщила в понедельник, 28 марта, газета "Коммерсант" со ссылкой Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей по IT, в которую входят крупнейшие в РФ операторы связи.

Из документа, с которым ознакомилось издание, следует, что из-за ухода западных поставщиков из России и падения курса рубля стоимость IT-оборудования уже выросла на 40% и может увеличиться еще на 80%. Операторы полагают, что единственный способ сохранить работоспособность инфраструктуры - свернуть все планы развития и использовать уже закупленное оборудование для поддержания устойчивости сети. При этом риск аварий и нарушений стабильности в сетях возрастет уже в июле-августе, прогнозируют они.

Операторы предложили правительству России оказать отрасли дополнительную поддержку - наложить мораторий до конца года на отчисления в фонд универсальных услуг связи, снизить плату за радиочастотный спектр и налоги. Между тем в Минцифры РФ заявили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях, отметив, что отрасль и так получает "целые пакеты мер поддержки".