ООН обвинила Россию в убийстве 136 детей в Украине

ООН возложила на Россию ответственность за убийство 136 детей в Украине, а также за нападения на 480 украинских школ и больниц в 2022 году. Российские вооруженные силы были включены в так называемый "список позора" — список нарушителей прав детей во время военных действий.
Организация объединенных наций разослала новый доклад о детях, находящихся в зонах военных конфликтов, членам Совета безопасности, с ним ознакомились агентства Reuters и AFP. На следующей неделе он будет опубликован официально.
В ООН считают, что российские военные убили 136 детей, покалечили 518 и использовали 91 ребенка в качестве живого щита.
В докладе говорится, что Организация также обеспокоена большим количеством нарушений в отношении детей со стороны ВСУ. В частности, там утверждается, что 80 детей погибли и 175 были ранены в результате действий украинских военных.
"Совет Безопасности не только больше не представляет мир: он часто парализован. Как в случае с войной в Украине. Даже различные группы и платформы за пределами многосторонней системы — такие как G20 — оказываются втянутыми в эти разногласия. Мир не может продолжать в том же духе", — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Между тем премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в США и поблагодарил американского президента Джо Байдена за помощь в достижении мира в Украине.. В своем выступлении в Конгрессе он призвал уважать Устав ООН.
"С конфликтом в Украине война вернулась в Европу. Она причиняет огромную боль в регионе. В ней участвуют крупные державы. Последствия серьезны. Глобальный порядок основан на соблюдении принципов Устава ООН: это мирное разрешение споров и уважение суверенитета и территориальной целостности", — подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что российские войска сформировали в Херсонской области специальные группы, которые прячут тела погибших из-за затопления региона, чтобы "уничтожить доказательства и следы своих преступлений".