ООН обвинила Россию в убийстве 136 детей в Украине

ООН возложила на Россию ответственность за убийство 136 детей в Украине, а также за нападения на 480 украинских школ и больниц в 2022 году. Российские вооруженные силы были включены в так называемый "список позора" — список нарушителей прав детей во время военных действий.

Организация объединенных наций разослала новый доклад о детях, находящихся в зонах военных конфликтов, членам Совета безопасности, с ним ознакомились агентства Reuters и AFP. На следующей неделе он будет опубликован официально.

В ООН считают, что российские военные убили 136 детей, покалечили 518 и использовали 91 ребенка в качестве живого щита.

В докладе говорится, что Организация также обеспокоена большим количеством нарушений в отношении детей со стороны ВСУ. В частности, там утверждается, что 80 детей погибли и 175 были ранены в результате действий украинских военных.