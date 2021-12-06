Омикрон-вариант коронавируса добрался до России

В России обнаружены первые случаи заражения новым вариантом коронавируса SARS-CoV-2 - "омикрон", его выявили у двух граждан, прилетевших из Южно-Африканской Республики, сообщает Роспотребнадзор в понедельник, 6 декабря.

Новая мутация была подтверждена у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что всего возбудитель COVID-19 выявлен у десяти вернувшихся из ЮАР и сопредельных стран граждан, помещенных в обсерватор, анализы других пациентов продолжают исследовать. В начале ноября Россия обязала прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран соблюдать двухнедельный карантин.

В столице пятый день подряд более 3 тысяч случаев COVID-19

Между тем в Москве за минувшие сутки выявили 3134 новых случая заболевания ковидом, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Днем ранее зафиксировали 3 301 случай. Показатель заболеваемости в российской столице пятые сутки подряд превышает 3 тысячи.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в Москве скончался 91 пациент, 2753 человека выздоровели. По данным оперштаба, с начала пандемии в столице зарегистрировано 1 966 374 случая коронавируса, из них 34 759 человек умерли, 1 792 971 - вылечились.

По всей России за минувшие сутки выявили 32 136 новых случаев COVID-19. Накануне сообщалось о 32 602 заболевших. Общее число зараженных с начала пандемии в 85 регионах страны достигло 9 833 749.

"Омикрон"-вариант коронавируса

Вариант коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство". По данным ученых из ЮАР, из-за необычайно высокого числа мутаций он может быть еще заразнее, чем получивший в последнее время особенно широкое распространение в мире - вариант "дельта".

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценил угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой". При этом конкретные последствия заражения "омикроном" ученые пока не проанализировали.

Между тем в национальном объединении медработников ЮАР SAMA сообщили, что по первым результатам наблюдения за состоянием пациентов, у которых подтвердилось заражение, "омикрон" не ведет к серьезным осложнениям. Однако глава SAMA Анжелик Кутзее подчеркнула, что исследования этого варианта SARS-CoV-2 пока находятся на очень ранней стадии.