Российским спортсменам, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, разослали инструкцию, как им следует вести себя с журналистами. Об этом сообщила в среду, 14 июля, газета "Ведомости", которой удалось ознакомиться с соответствующей памяткой, подготовленной Олимпийским комитетом России (ОКР).

ОКР уведомил спортсменов, что перед Играми им поступит множество запросов на интервью, в том числе носящих "провокационный характер". Авторы документа предостерегают, что неосторожный ответ, на который атлетов могут умело "развести" специально обученные люди", негативно скажется на карьере спортсмена. Во многих случаях, предписано в памятке, отвечать на политические вопросыследует лучше стандартной фразой - "Без комментариев". В то же время приведены примеры ответов на вопросы по различным темам.

В частности, вопросы о Крыме и войне в Донбассе рекомендовано не обсуждать вовсе, отметив лишь, что "спорт должен оставаться вне политики". Олимпийцам также предлагается сдержанно реагировать на вопрос о допинговых скандалах в российском спорте. Спортсменам рекомендовано отвечать, что сами они допинг никогда не употребляли, а санкции против России следовало бы комментировать тем, кто их вводил. Примерно в том же духе предлагается отвечать на вопрос о нейтральном статусе олимпийцев РФ в Токио: дескать, они в любом случае представляют свою родину и, разумеется, хотели бы слышать гимн России на Играх

Также атлетов призвали "не поддаваться на провокации в соцсетях".

Песков: Рекомендации ОКР - не помеха олимпийцам

Близкий к ОКР источник газеты "Ведомости" указывает, что такие "политинформации" проводятся впервые в современной истории. В 2018 году перед зимней Олимпиадой в южнокорейском Пхёнчхане тоже была подготовлена памятка для спортсменов, но она касалась в основном поведения в быту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что рекомендации ОКР "не помешают" олимпийцам. "Спортсмены - не политики. Но, к сожалению, многие хотят из них сделать политиков, многие пытаются привлечь их к политике, и тогда они попадают в тяжелые ситуации", - пояснил Песков.

Перенесенная на год из-за пандемии коронавирусной инфекции Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентстваспортсмены РФ выступят на ней не под национальным флагом, а под флагом ОКР, а в случае их победы будет исполнен не гимн России, а фрагмент Первого концерта Чайковского.