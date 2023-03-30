По утверждению журналистов, в Россию прибыл 41 технический специалист из Китая. Они, совместно с российскими специалистами, готовят план по блокированию видеосервиса. YouTube заблокирован в Китае с 2009 года.
Китай находится на последнем месте в индексе свободы интернета, ежегодно публикуемого международной неправительственной организацией Freedom House. В стране заблокированы многие западные интернет-сервисы и соцсети, методы обхода блокировок, ведётся цензурирование сообщений в мессенджерах и на форумах.
Россия в этом списке с шестого места с конца. "Октагон" не объясняет, зачем Москве могла понадобиться техническая помощь в блокировке сервиса.
В марте 2022 года российский интернет-регулятор Роскомнадзор заявил, что потребовал от владельцев YouTube "в максимально короткие сроки" прекратить "распространение угроз" в адрес россиян и трансляцию "антироссийских роликов" на ютьюбе. Было заявлено, что действия администрации видеохостинга "носят террористический характер". Не названный источник РИА "Новостей" утверждал, что Москва готова принять решение о блокировке сервиса.
После февральского вторжения России в Украину YouTube заблокировал каналы российских государственных и контролируемых из Кремля СМИ, десятков провоенных блоггеров и журналистов. Москва называет эти действия цензурой.
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