Около 20 человек погибли в РФ с начала мобилизации

С начала мобилизации в РФ в военных частях и сборных пунктах, по открытым данным, погибло около 20 мобилизованных, так и не попавших на фронт. Во вторник, 12 октября, стало известно о смерти в 32-м военном городке Екатеринбурга 27-летнего мобилизованного из Челябинской области. По информации депутата Госдумы Максима Иванова, курирующего ситуацию с мобилизованными на Урале, смерть наступила из-за передозировки наркотиков.

В тот же день стало известно еще об одном мообилизованном, также скончавшемся в Свердловской области. Смерть мужчины 1989 года рождения произошла из-за остановки сердца.

9 октября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в сборном пункте в Якутии мобилизованный разбился насмерть, выпав со второго этажа из окна.

Как сообщило издание "Бумага" 6 октября, в поселке Каменка погибли как минимум трое мобилизованных. У двоих остановилось сердце, третий - 28-летний житель Санкт-Петербурга - во время учебных занятий выстрелил в себя из автомата.

Двое мужчин скончались на мобилизационном пункте в Новосибирске. По информации местного издания "Сибкрай", один умер от насильственных действий, еще один умер во сне от остановки сердца. Кроме того, проект "Вёрстка" ранее сообщал о гибели как минимум девяти мобилизованных - в Пензе, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Кабардино-Балкарии и Свердловской области.

Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин издал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" 21 сентября 2022 года на фоне больших (по данным Генштаба ВСУ, свыше 63 тыс. человек убитыми) потерь РФ в войне в Украине, а также успешного контрнаступления украинских войск. Число подлежащих мобилизации в указе оказалось засекречено. Официальные представители заявляют о 300 тыс. человек, однако, некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники в правительственных кругах сообщили, что планируется мобилизовать не менее 1 млн человек.

Мобилизация объявлена впервые в современной истории России. До этого она проводилась в Российской империи в 1914 году во время Первой мировой войны и в 1941 году в СССР во время Второй мировой войны.

С начала мобилизации из России в сопредельные страны сбежало несколько сотен тысяч потенциальных военнослужащих. Наиболее количество нашли убежище в Казахстане и Грузии.