Один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников умер на 102-м году жизни

"Он человек-эпоха в физике, который осуществил связь поколений и передал ныне работающим ученым ту манеру делать большую и красивую науку, которой славится отечественная <...> физика и которой Исаак Маркович посвятил свою жизнь", - сказал президент РАН Александр Сергеев.
Исаак Халатников еще во время учебы в Днепропетровском государственном университете обратил на себя внимание выдающегося физика Льва Ландау и стал его аспирантом. Впоследствии ученые совместно разработали теорию сверхтекучести.
В конце 1940-х - начале 1950-х годов Халатников работал в составе группы теоретиков, выполнявших расчеты ядерного и термоядерного оружия. "Предложенное ученым решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания этого оружия", - отмечается на сайте РАН.
Один из математических методов, разработанных Халатниковым, и сегодня используется в суперкомпьютерах для ускорения счета. Первый советский атомный заряд успешно испытали 29 августа 1949 года. В 1952 году работа Халатникова была удостоена Сталинской премии второй степени. Сразу после смерти Сталина Лев Ландау вышел из атомного проекта, передав свою группу Халатникову, которому тогда было 33 года.
C 1965 по 1992 год Халатников возглавлял Институт теоретической физики имени Л.Д. Ландау АН СССР, затем был его почетным директором. В 90-е годы из 80 научных сотрудников в штате института около 50 человек уехали на Запад, десятки стали профессорами с лабораториями в лучших университетах. "После этого провала начался новый подъем", отмечает РАН, связывая это с пуском Большого адронного коллайдера.
Работы Халатникова посвящены теории квантовых жидкостей, сверхпроводимости, квантовой электродинамике, квантовой теории поля, релятивистской гидродинамике, квантовой механике, релятивистской космологии, общей теории относительности. Ученый развил гидродинамику и теорию кинетических явлений в сверхтекучей жидкости и для квантовых жидкостей фермиевского типа.
Халатников был членом президиума Научного центра РАН в Черноголовке, членом Лондонского королевского общества. Награжден орденом "Знак Почета", трижды орденом Трудового Красного Знамени, дважды орденом Дружбы народов, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Александра Невского и другими государственными наградами, в том числе как участник Великой Отечественной войны.
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