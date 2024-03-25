Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" в суде. Всех их жестоко пытали

ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в Брянской области в субботу 23 марта: утверждается, что они направлялись на машине в сторону российско-украинской границы. После этого в z-каналах появились фото и видео, на которых двоих из четырех мужчин, Рачабализоду Саидакрами Муродали и Шамсиддина Фаридуни, пытают силовики во время допроса. Далерджон Мирзоев, которого пропагандистка Маргарита Симоньян ранее назвала "главарем банды", и Рачабализода Саидакрами Муродали уже отправлены в СИЗО до 22 мая.
Это ему отрезали ухо и заставили его съесть. Видео с данными кадрами разошлось по социальным сетям.
Четвертого обвиняемого — Мухаммадсобира Файзова — доставили в зал суда в кресельных носилках. На заседании Файзов никак не реагировал на происходящее.
Само слушание было закрытым, чтобы обеспечить "защиту государственной тайны" и "безопасность сторон, участвующих в процессе". Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении теракта, за что им грозит пожизненное заключение. По данным российских СМИ, все они "добровольно" признали свою вину.
Теракт произошел в пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Вооруженные нападавщие убили 137 человек и ранили 180. Затем они подожгли здание и покинули место преступления.