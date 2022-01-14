Компании CNN и HBO Max сняли документальный фильм о покушении на российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщило в четверг, 13 января, издание The Hollywood Reporter. Режиссером фильма "Навальный" стал канадский документалист Дэниел Роэр. Дата премьеры пока не объявлялась. Как сообщил на своей странице в Instagram сам Алексей Навальный, съемки проходили во время его лечения в Германии. "Последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне: "Пройдемте", - написал оппозиционер.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва. После экстренной посадки в Омске Навальный был госпитализирован, а через два дня доставлен в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме он находился 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера, которые по просьбе клиники исследовали пробы, взятые у политика, обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К такому же выводу независимо друг от друга пришли специалисты Швеции, Франции и ОЗХО. Москва отвергает обвинения в причастности к покушению.

В середине января 2021 года, пройдя курс реабилитации, Навальный вернулся на родину, где сразу же был задержан. Политика обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали. Суд в Москве 2 февраля отправил оппозиционера на 2 года и 8 месяцев в колонию, признав виновным в "нарушении обязательств по условному наказанию" по делу "Ив Роше". 20 февраля Навального признали еще и виновным в клевете по "ветеранскому делу", оштрафовав на 850 тысяч рублей.