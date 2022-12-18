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Вместо громкой победы над Украиной и быстрого захвата Киева президент РФ Владимир Путин "столкнулся с чем-то совершенно другим: величайшей гуманитарной и стратегической катастрофой его народа со времен распада Советского Союза", пишет американское издание The New York Times (NYT) в масштабном расследовании о причинах военного провала РФ.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

При этом убиты оказались десятки тысяч российских солдат, а части армии РФ "разбиты после почти 10 месяцев войны", отмечает издание.

Россияне начали вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, получив нереалистичные приказы о быстром продвижении к Киеву за 18 часов, ориентируясь по устаревшим картам 1960-х годов, при этом военные вели переговоры по открытым каналам, используя обычные мобильные телефоны, что делало их мишенью для Вооруженных сил Украины, и в целом демонстрировали некомпетентность и плохую организованность, утверждается в материале NYT на основе анализа документов, включающих перехваты переговоров российских военных и секретные планы командования войск РФ, предоставленные, среди прочего, Главным управлением разведки Украины, и множества проведенных интервью.

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Согласно этим данным, быстрая атака на Киев не удалась еще и потому, что слишком тяжелая военная техника просто вязла в распутицу, из-за чего войска РФ только на пересечение границы с Украиной потратили более суток.

Неподготовленных мобилизованных бросали в "мясорубку"


Уже в сентябре, после проведенной мобилизации, военнослужащие российской 155-й бригады морской пехоты оказались на территории Украины, не имея ни карт, ни аптечек, ни работающих раций, пишет NYT. Как утверждается в публикации, всего за несколько недель до этого они были обычными рабочими или водителями грузовиков, один из медиков раньше работал барменом и вообще не имел медицинской подготовки, их вооружили старыми автоматами Калашникова, им не хватало боеприпасов и провианта.

В результате они оказались под огнем ВСУ, из 60 человек одного из подразделений погибли 40, приводит NYT слова участвовавшего в этом бою Михаила, с тяжелым ранением оказавшегося в госпитале. По его словам, это не война, а "уничтожение русского народа его собственными командирами".

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Deutsche Welle

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