NYT: Москва покупает оружие у Северной Кореи

О каком именно оружии идет речь в рассекреченных разведданных, не уточняется - за исключением артиллерийских снарядов и ракет.
По мнению американских правительственных чиновников, это говорит о том, что санкции против России возымели эффект, оказав влияние на способность Кремля поддерживать войну в Украине.
Ранее появились сообщения о том, российские военные начали использовать беспилотники иранского производства.
В прошлом месяце официальный представитель США сообщил Рейтер, что российские беспилотники иранского производства потерпели "многочисленные сбои".
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