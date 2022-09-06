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Разведка США выяснила, что Москва покупает артиллерийские боеприпасы у Северной Кореи, пишет издание New York Times (NYT).
NYT: Москва покупает оружие у Северной Кореи
© Reuters / Scanpix

О каком именно оружии идет речь в рассекреченных разведданных, не уточняется - за исключением артиллерийских снарядов и ракет.

По мнению американских правительственных чиновников, это говорит о том, что санкции против России возымели эффект, оказав влияние на способность Кремля поддерживать войну в Украине.

Ранее появились сообщения о том, российские военные начали использовать беспилотники иранского производства.

В прошлом месяце официальный представитель США сообщил Рейтер, что российские беспилотники иранского производства потерпели "многочисленные сбои".

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