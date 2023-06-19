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Мосгорсуд на выездном заседании начал рассматривать новое уголовное дело против Алексея Навального. Оппозиционеру грозит длительный тюремный срок по шести статьям УК.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© EPA-ELTA

Его обвиняют в совершении ряда преступлений, самые тяжкие из которых - "организация экстремистского сообщества" (речь о "Фонде борьбы с коррупцией" и штабов Навального) и "реабилитации нацистской идеологии".

Процесс проходит в исправительной колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово, во Владимирской области.

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По словам адвокатов политика, аргументы стороны обвинения ясны не до конца: у их подзащитного было всего десять дней, на то, чтобы ознакомиться со 196 томами материалов дела.

Соратники Навального предрекают суровый приговор, так как процесс, по их словам, носит показательный характер: впервые оппозиционера судят "по политической статье за политическую деятельность".


Параллельно идёт разбирательство по делу "об участии и финансировании экстремистской деятельности" в отношении бывшего техдиректора ютуб-канала "Навальный LIVE" Даниэля Холодного.

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