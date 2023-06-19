Его обвиняют в совершении ряда преступлений, самые тяжкие из которых - "организация экстремистского сообщества" (речь о "Фонде борьбы с коррупцией" и штабов Навального) и "реабилитации нацистской идеологии".

Процесс проходит в исправительной колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово, во Владимирской области.

ОТКРЫТЫЙ суд в колонии - это когда к тебе в зал не пускают даже родителей. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 19, 2023

По словам адвокатов политика, аргументы стороны обвинения ясны не до конца: у их подзащитного было всего десять дней, на то, чтобы ознакомиться со 196 томами материалов дела.

Соратники Навального предрекают суровый приговор, так как процесс, по их словам, носит показательный характер: впервые оппозиционера судят "по политической статье за политическую деятельность".

Для журналистов собираются организовать трансляцию в техническом помещении на самом краю колонии. Судя по всему, раньше там была столовая https://t.co/poASepXxsl — Медиазона (@mediazzzona) June 19, 2023



Параллельно идёт разбирательство по делу "об участии и финансировании экстремистской деятельности" в отношении бывшего техдиректора ютуб-канала "Навальный LIVE" Даниэля Холодного.

