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"Новая газета" приостанавливает выпуск газеты в сетях и на бумаге - до окончания "специальной операции на территории Украины". Об этом редакция сообщила после получения второго предупреждения Роскомнадзора.
"Новая газета" после предупреждения Роскомнадзора объявила о приостановке работы
© Reuters / Scanpix

"Два предупреждение Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ", - говорится в телеграм-канале издания.

Оба предупреждения были связаны с упоминанием НКО и СМИ, внесенных в реестр "иностранных агентов", "без надлежащей маркировки", сообщили в Роскомнадзоре.

"За что - не знаем. Мы ещё даже первого предупреждения на руки не получили. Поэтому про формулировку тоже не знаем. Они опять отправили сообщение о предупреждении в СМИ, а нам ничего не присылали, в руки ничего не давали", - сказала пресс-секретарь "Новой" Надежда Прусенкова.

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После вступления в силу закона о "военных фейках" редакция продолжила работу, однако ей пришлось удалить несколько статей, а в дальнейшем исключать из своих материалов, например, слово "война". (Войну в Украине российские власти требуют называть "спецоперацией").

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в прошлом году получил Нобелевскую премию мира. Неделю назад он заявил, что намерен продать на аукционе свою медаль Нобелевской премии, а полученные деньги перечислить в фонд помощи беженцам из Украины.

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bbcrussian.com

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