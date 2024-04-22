"Новая газета Европа": преемником Кадырова может стать Апти Алаудинов

"Новая газета Европа" утверждает, что состояние здоровья Рамзана Кадырова, у которого врачи диагностировали некроз поджелудочной железы, не оставляет надежд на полное выздоровление. Сообщается также, что в 2023 году Кадыров был введен в медикаментозную кому из-за передозировки транквилизатора, который он мог принимать из-за сильных болей и бессонницы. Источники издания утверждают, что врачам тогда удалось стабилизировать состояние Кадырова, но результаты обследования его мозга "привели близких Кадырова в подавленное состояние".