Новая атака на стратегический аэродром Энгельс: что известно

В ночь на понедельник появились сообщения очевидцев о взрыве (или взрывах) вблизи аэродрома в городе Энгельсе, где расположена авиабаза ВКС России и, согласно открытым данным, находятся стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.

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Утром было опубликовано заявление министерства обороны России, согласно которому над аэродромом был сбит украинский беспилотник.

"26 декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат", - сказано в сообщении.

Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения в результате падения обломков беспилотника, заявили в минобороны. Незадолго до этого о трех погибших военных написал телеграм-канал Baza.

Авиационная техника повреждений не получила, утверждают в российском минобороны.

Это уже вторая атака на авиабазу стратегической авиации в Энгельсе за месяц.

5 декабря российские военные заявляли о перехвате украинских беспилотников, направленных на два российских аэродрома стратегической авиации - в Саратовской и Рязанской областях. На военном аэродроме Дягилево под Рязанью тогда погибли трое военнослужащих.

Минобороны России утверждало, что целью атак 5 декабря было выведение из строя российских самолетов дальней авиации "реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства". Военные телеграм-каналы уточняли, что для ударов по аэродромам в глубоком российском тылу могли быть использованы советские разведывательные беспилотники Ту-141 "Стриж".

Украинские власти не брали на себя ответственность за происшествия на аэродромах в Энгельсе и Дягилево. Самолеты дальней авиации используются для нанесений ракетных ударов по Украине, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры.

В понедельник новую атаку на авиабазу в Энгельс прокомментировал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Безусловно, эти происшествия - это последствия российской агрессии, - цитирует его агентство Интерфакс-Украина. - Это последствие того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что никого в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Как видим, такие вещи происходят все чаще, и будем надеяться, что это Украине будет только на руку".

Павел Аксенов, корреспондент Русской службы Би-би-си, о значении удара по аэродрому Энгельс:

"Новый удар по авиабазе Энгельс, безусловно, имеет большое политическое и пропагандистское значение для Украины.

К противовоздушной обороне и аэродрома, и всех тех территорий, над которыми пролетел украинский дрон, после второй атаки будут очень серьезные вопросы. Даже если, как утверждает российское минобороны, беспилотник был сбит на подлете к базе, он все же смог до нее долететь - а обломки упали на аэродром.

При этом дрон, скорее всего, пролетел над линией фронта, тыловыми районами российской группировки, над приграничными регионами, где должен действовать особый режим - наконец, подлетел к большому аэродрому, который должны охранять вне зависимости от того, идет война или нет.

Сейчас нет точной информации о том, что именно было повреждено в Энгельсе. Минобороны утверждает, что военная техника не пострадала. Но пострадала репутация. К тому же российская армия 26 декабря отмечает День войсковой ПВО. Да, стратегическую авиабазу, скорее всего, охраняют комплексы ПВО ВКС, а не войсковая ПВО, но все же.

Кроме пропагандистского эффекта у такой операции может быть еще такой смысл: и первая атака 5 декабря, и нынешний инцидент должны помочь раскрыть расположение частей российской ПВО, обозначить ее слабые места, скорость реакции, расположение радаров и пусковых установок.

Ранее в соцсетях и медиа военные эксперты отмечали, что Украина использует старые советские беспилотные аппараты Ту-141 для изучения структуры противовоздушной обороны. Такими аппаратами, судя по заявлению минобороны России, были обстреляны аэродромы 5 декабря. Тогда российские военные заявляли, что были повреждены два самолета (по неофициальным данным, три). Ценность полученной информации о российской ПВО тогда никто не комментировал".

Российские власти призывают население не паниковать. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин еще до заявления министерства обороны написал в своем телеграм-канале, что "никакой угрозы для жителей абсолютно нет".

"Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны", - заявил он, пригрозив уголовной ответственностью за распространение "заведомо ложной информации". Аналогичное заявление губернатор делал и утром 5 декабря.

Baza писала, что ночью в Энгельсе в районе аэродрома звучали сигналы воздушной тревоги, а местные жители сообщали, что был слышен взрыв. Площадь пожара после взрыва составила 120 квадратных метров, утверждал телеграм-канал.

Россия наносит массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. Российский президент Владимир Путин связывал это со взрывом на Крымском мосту, а минобороны - с желанием нанести ущерб обороноспособности страны. Власти Украины называют ракетные удары по инфраструктуре энергетическим террором, цель которого - сломить волю украинцев к борьбе.