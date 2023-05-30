Новая атака дронов на Москву. Что известно на данный момент

Что рассказали Собянин и Воробьев

"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", — написал в 7:21 в своем телеграм-канале мэр Москвы.

Вскоре после него пост написал губернатор Подмосковья: "Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие".

Жителям Подмосковья было трудно соблюдать спокойствие, поскольку они проснулись от звуков взрывов. В телеграм-каналах и соцсетях появились видео с летящими беспилотниками самолетного типа. Сообщения о взрывах и предположительной работе ПВО приходили из Одинцова, Барвихи, Красногорска и других мест, расположенных в непосредственной близости от Москвы.

В Москве очевидцы сообщили о попадании дронов по трем адресам на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице, а также на Атласной улице в Новой Москве, то есть за пределами Московской кольцевой автодороги (МКАД).

До заявлений мэра и губернатора взрывы в Москве с атакой беспилотников связывали государственные агентства. "Проверяется информация о хлопках в многоэтажных жилых домах, расположенных на Ленинском проспекте, дом 92, корпус 1 и Профсоюзной улице, дом 98, корпус 6, — говорил источник ТАСС. — Предварительно, причиной могли стать беспилотники".

Собеседник "РИА Новости" рассказал, что беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98, в результате чего были разрушены фасад и остекление дома.

Житель дома на Ленинском проспекте в разговоре с агентством уточнил, что дрон прилетел в квартиру на 14-м этаже, где находились три человека, взрыва не было, никто не пострадал. Третий беспилотник врезался в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

Собянин сообщил об эвакуации жителей нескольких подъездов только в двух домах, не уточнив адреса.

Версия Минобороны России



Минобороны России позже заявило, что Киевом предпринята "террористическая атака" беспилотными летательными аппаратами "по объектам в городе Москве".

По версии российского военного ведомства, в атаке было задействовано восемь дронов самолетного типа.

"Все беспилотники противника поражены", — утверждают в Минобороны России.

Три дрона не были сбиты, поэтому могли попасть в дома, следует из заявления. "Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, — говорится в пресс-релизе, опубликованном в телеграм-канале. — Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье".

Телеграм-канал Baza ранее утверждал, что в утренней атаке участвовали около 25 беспилотников, большая часть была сбита, большинство из них — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области.

Удары по Киеву



Новости о врезавшихся в жилые дома и сбитых дронах пришли из Москвы в тот момент, когда Киев третью ночь подряд подвергался массированным воздушным ударам. Это уже 17-я с начала месяца атака, и их масштаб увеличился.

В ночь на воскресенье власти заявили, что удар с участием более 50 дронов-камикадзе "Шахед" стал самой массированной атакой с начала войны, один человек погиб. В ночь на понедельник кроме беспилотников были использованы ракеты, обошлось без жертв.

В ночь на вторник Россия использовала для атаки на Киев не менее 20 дронов, они были сбиты, заявили городские власти. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. По предварительной информации, один человек погиб, трое получили травмы. Минобороны России не давало комментариев на этот счет.

Накануне Киев подвергся обстрелу не только ночью, но и днем. Глава управления военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, комментируя дневной обстрел Киева, пригрозил на него ответить. "Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят", — заявил он.

В Киеве утреннюю атаку на Москву пока официально не комментировали. Однако в эфире YouTube-канала Breakfast show советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в Украине "с удовольствием смотрят" на происходящее и прогнозируют увеличение числа атак, хотя отношения к ним Киев "конечно же не имеет" (цитата по изданию "Холод").

После атаки на Кремль





Это не первый случай, когда беспилотники наносят удар по Москве. В ночь на 3 мая 2023 года две беспилотника взорвались над куполом Сенатского дворца в Кремле. Власти России утверждали, что они были сбиты, и называли произошедшее терактом и попыткой покушения на президента Владимира Путина. Власти Украины отрицали причастность к удару по Кремлю.

Упавшие беспилотники находили ранее в этом году и в разных районах Подмосковья.

Комментируя новое появление дронов в небе над Москвой и их попадание в жилые многоэтажки, Собянин заявил, что никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Известно также, что было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского до улицы Михаила Певцова.

Государственное телевидение не стало придавать особого значение новой атаке, заметил политолог Михаил Виноградов.

"[Канал] "Россия-24" показывает нудные повторы про развитие малого бизнеса, висят титры заявлений Собянина — но потом все же прерывают сюжет, подчеркнуто отстраненно — но не игнорируя. Похоже, решено акцентировать не сами новости, а комментарии Собянина, но в середине часа в сводке новостей первая новость про Косово. А больше всего социальный оптимизм разжигает сайт Первого канала — там только карты ударов по территории Украины", — написал Виноградов в своем телеграм-канале.

"Сегодняшний налет на Москву несколько уравнял ситуацию между столицей и Белгородом, — прокомментировал атаку политолог Аббас Галлямов. — Жителям последнего теперь будет не так обидно, населению первой — не так пофиг".

Аэропорты Москвы работают штатно, заявила Росавиация после новой атаки дронов на столицу России.

Следственный комитет России "расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве", в результате которых, как сказано в пресс-релизе СКР, есть "незначительные повреждения".