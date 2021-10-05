Компания-оператор газопровода "Северный поток - 2" обратилась в Федеральную судебную палату Германии с целью урегулировать спор с Федеральным агентством по сетям (Bundesneztagentur) вокруг начала эксплуатации уже построенного трубопровода. Во вторник, 5 октября, представитель Nord Stream 2 AG подтвердил подачу апелляции на решение высшего земельного суда в Дюссельдорфе, который в августе обязал компанию придерживаться норм газовой директивы ЕС.

Накануне стало известно, что Федеральное агентство по сетям потребовало от компании Nord Stream 2 предоставить подтверждение того, что эксплуатация газопровода будет соответствовать всем европейским нормам. В первую очередь речь идет о вопросе равноправного доступа других компаний к трубопроводу и интеграции трубопровода в немецкий рынок.

Nord Stream 2 не согласна следовать нормам ЕС на территории ФРГ

В конце августа Nord Stream 2 проиграла процесс в земельном суде в Дюссельдорфе. Суд отклонил жалобу оператора против Федерального агентства по сетям. Компания ходатайствовала об освобождении "Северного потока - 2" от европейских норм регулирования на территории Германии. В обосновании говорилось, что газопровод не был достроен до 23 мая 2019 года и потому не подпадает под исключения из газовой директивы ЕС.

Газовая директива ЕС (часть Третьего энергопакета) предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено к 23 мая 2019 года. Директива 2019/692 распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2"

О полном завершении строительства "Северного потока - 2" российский "Газпром", дочкой которого является Nord Stream 2 AG, сообщил 10 сентября. 4 октября первую нитку газопровода начали наполнять газом. Компания рассчитывает ввести его в эксплуатацию до конца 2021 года. Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы."

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное агентство по сетям получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев. Затем проект решения передадут на изучение Еврокомиссии. Ее заключение должно быть готово по прошествии еще двух или четырех месяцев (если брюссельским чиновникам потребуется дополнительная информация).

После того как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения о сертификации газопровода. "Эксплуатация без соответствующей сертификации будет караться штрафом", - указал 4 октября представитель Федерального агентства по сетям.