aA
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов намерен продать на аукционе свою медаль Нобелевской премии мира, а полученные деньги перечислить в фонд помощи беженцам из Украины. Он призвал откликнуться аукционные дома.
Dmitrijus Muratovas
Dmitrijus Muratovas
© AP / Scanpix

Российская "Новая газета" и ее главный редактор Дмитрий Муратов намерены выставить на аукцион его медаль Нобелевской премии мира, а вырученные средства направить на помощь беженцам из Украины. Об этом говорится в заявлении Муратова, опубликованном на сайте "Новой газеты" во вторник, 22 марта, как по-русски, так и на английском и украинском языках.

"Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", - указал Дмитрий Муратов.

Статьи по теме:
Британия обвинила Кремль в телефонных провокациях против министров
Специальный эфир Delfi c писателем Виктором Шендеровичем

Говоря о том, что может сделать издание в сложившейся ситуации, он написал: "Поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других".

Муратов перечислил меры, которые необходимо предпринять немедленно: "Прекратить огонь, обменять пленных, возвратить тела погибших, дать гуманитарные коридоры и помощь, обеспечить беженцев".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал первым гражданином России, удостоившимся Нобелевской премии мира. Он разделил награду с филиппинской журналисткой Марией Рессой. В обосновании Нобелевского комитета указывалось, что Муратов не отказался от независимой политики "Новой газеты", несмотря на неоднократные угрозы в адрес сотрудников издания и убийства нескольких журналистов.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, почти за четыре недели развязанной Россией войны Украину покинули более 3,5 миллиона человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Aliaksandr Kudrytski

Dramatiškai iš Mariupolio pabėgęs vyras – apie akistatą su rusų kariais: yra kuo juos papirkti

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Tarpukario Kaunas išgyveno banko apiplėšimą: gerai suplanuotas nusikaltimas virto tragikomedija, dėl kurios juoku leipo net teisėjai

M360 Premium Vija Urbanavičienė

Vidinė komunikacija krizės akivaizdoje: kaip sutelkti darbuotojus, kai mintyse vien karas?

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Turtingiausi kino žmonės, kurie veda šią industriją į priekį: kai kurie sąrašo vardai nustebins

Delfi Plius Snieguolė Miceikaitė

Teisininkas atsako: ar galima parduoti namą, jei jo bendraturtis su tuo nesutinka?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022 metų horoskopas kiekvienam Zodiako ženklui: pokyčiai jau ne už kalnų

Delfi Plius Viktorija Rimaitė

Krauju pažymėta paskutinio caro istorija: neįtikėtinas bolševikų sadizmas ir jauniausios caraitės paslaptis

Статьи по теме:

Минобороны США считает намеренными атаки РФ на гражданские объекты в Украине

Произвольные атаки на гражданские объекты в Украине...

Дискуссия "Сценарии развития России: наступит ли переломный момент?" (4)

Дискуссия, организованная Центром исследования...

TOP новостей

Премьер Литвы: отказ от российских энергоресурсов реален (19)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Maxar Technologies palydovo užfiksuoti nuniokoti miestai po Rusijos karinių atakų Ukrainoje. Karas Ukrainoje

Война в Украине. ВСУ: у российских войск запасов боеприпасов осталось на 3 дня

Война в Украине продолжается уже почти месяц....

Торговцы: три продукта питания подорожают больше всего

В Литве в ближайшее время больше всего подорожают...

Taupymas

Центробанк Литвы представил сценарии воздействия войны на экономику нашей страны: возможны три варианта (16)

В условиях неопределенности Центробанк подготовил три...

Эксперты оценили способы обуздания цен: перетерпеть в это время было бы сложно (3)

В Литве обсуждают меры по сдерживанию роста цен....