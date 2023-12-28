Nikkei: Путин сказал Си, что Россия будет воевать в Украине пять лет

Своим заявлением, по мнению собеседников издания, Путин пытался заверить Китай, что затяжная война выгодна России и в конечном счёте Москва выйдет из неё победителем. Это замечание было также предупреждением Си не менять свою пророссийскую позицию, полагают источники Nikkei.

Однако руководство Китая вряд ли доверяет заявлению Путина о намерении вести войну пять лет, считает издание.

Исходя из этих слов, Nikkei делает вывод о том, что "не следует принимать за чистую монету" и сигналы Путина по дипломатическим каналам о готовности к переговорам о прекращении огня.

23 декабря газета The New York Times со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников сообщила, что Владимир Путин, начиная с сентября 2023 года, по разным дипломатическим каналам подает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня с Украиной и заморозить конфликт по нынешней линии фронта, оставив России оккупированные территории.