Несовершеннолетний сын Кадырова получил очередные награды. У него их уже девять

"Также за мужество в защите своей веры и традиций Адаму Кадырову передано видеообращение и приветственное письмо от Председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий "Трудовая Доблесть России", почетного строителя России, Героя Социалистического Труда Алексея Левина", - написал министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев.
Череда награждений 15-летнего Адама Кадырова началась после избиения на камеру арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля. Часть российского общества тогда потребовала привлечь подростка к ответственности, но полиция отказалась заводить дело, так как у Адама ещё не наступил возраст привлечения к уголовной ответственности. Некоторые из перечисленных ниже наград, он так же не мог получить в силу возраста.
За последние два месяца Адам Кадыров получил звание героя Чечни, должность начальника отдела безопасности главы республики, высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, чеченский орден "Даймехкан Сий" ("Гордость нации"), религиозный орден "За заслуги перед Уммой" и орден "За служение религии Ислам" I степени.