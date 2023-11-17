Несовершеннолетний сын Кадырова получил очередные награды. У него их уже девять

"Также за мужество в защите своей веры и традиций Адаму Кадырову передано видеообращение и приветственное письмо от Председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий "Трудовая Доблесть России", почетного строителя России, Героя Социалистического Труда Алексея Левина", - написал министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев.

Череда награждений 15-летнего Адама Кадырова началась после избиения на камеру арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля. Часть российского общества тогда потребовала привлечь подростка к ответственности, но полиция отказалась заводить дело, так как у Адама ещё не наступил возраст привлечения к уголовной ответственности. Некоторые из перечисленных ниже наград, он так же не мог получить в силу возраста.