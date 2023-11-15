Несовершеннолетнему сыну Кадырова вручили седьмой орден – на этот раз за защиту ислама

Орден вручил муфтий Чечни Салах Межиев в присутствии всех муфтиев северокавказских республик и "видных религиозных деятелей из других стран", заявил министр печати Чечни Ахмед Дудаев. Награждение состоялось на конференции о духовно-нравственных ценностей.
Министр отметил, что 15-летний Адам Кадыров внес "значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей". В чем именно состоят заслуги подростка, Дудаев не уточнил.
За последние полтора месяца Адам Кадыров получил звание героя Чечни, должность начальника отдела безопасности главы республики, высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, чеченский орден "Даймехкан Сий" ("Гордость нации") и религиозный орден "За заслуги перед Уммой".