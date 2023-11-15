Несовершеннолетнему сыну Кадырова вручили седьмой орден – на этот раз за защиту ислама

Орден вручил муфтий Чечни Салах Межиев в присутствии всех муфтиев северокавказских республик и "видных религиозных деятелей из других стран", заявил министр печати Чечни Ахмед Дудаев. Награждение состоялось на конференции о духовно-нравственных ценностей.

Министр отметил, что 15-летний Адам Кадыров внес "значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей". В чем именно состоят заслуги подростка, Дудаев не уточнил.