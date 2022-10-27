Российская агрессия против Украины и энергетическая война Кремля с Европой стали самым серьезным потрясением для мирового энергетического рынка за последние полвека, со времен большого нефтяного кризиса 1970-х, когда арабские страны ввели эмбарго против Запада. Для предотвращения подобных кризисов в будущем страны-потребители ископаемого топлива тогда сами принялись добывать нефть и газ, а чтобы точнее прогнозировать спрос и предложение, создали агентство IEA.

В четверг оно представило очередной годовой прогноз, в котором значительная часть посвящена России.

"До 24 февраля Россия была первым в мире экспортером ископаемых энергоресурсов. Но Россия потеряла своего самого важного клиента и рынок - Европу", - сказал глава IEA Фатих Бироль, представляя прогноз на брифинге.

Он напомнил, что 75% российского газового и 55% нефтяного экспорта шло в Европу.

"России будет очень сложно компенсировать потерю европейского рынка. Сложно и экономически, и технологически, и политически, - сказал Бироль. - Поэтому добыча и экспорт нефти и газа из России в ближайшие годы будут снижаться. Россия будет играть намного меньшую роль в мировой энергетике".

Из-за этого к 2030 году Россия лишится около 1 трлн долларов экспортных доходов, подсчитало IEA.

Китай не поможет



Отказ богатой Европы от российского угля и грядущее европейское эмбарго на покупку нефти и нефтепродуктов вкупе с ограничениями поставок газа в ЕС со стороны Кремля привели к тектоническим сдвигам в мировой энергетике.

"Экспорт ископаемого топлива из России уже никогда не вернется на уровни 2021 года, а переориентировать потоки в Азию ей будет непросто, особенно в случае с природным газом", - говорится в отчете.

"Некоторые думают, что где Европа проиграет, там Китай выиграет. Не все так просто, - сказал Бироль на пресс-конференции. - Помимо инфраструктурных ограничений, Китай тоже меняется, и рост спроса на газ в Китае будет намного скромнее того, что было до сих пор. Поэтому мы не видим в Китае спроса на еще один крупный газопровод из России, помимо "Силы Сибири".

В итоге к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%. В выигрыше окажутся США и страны Ближнего Востока - их доли увеличатся.

Но главный рост придется не на ископаемые, а на возобновляемые источники энергии, полагает IEA.

Война ускорила "зеленую революцию"



Несмотря на то, что Европа в ответ на кризис расконсервировала угольные станции и срывает цели сокращения выбросов, в целом перемены эти не замедлили, а ускорили "зеленую революцию" в энергетике, уверены эксперты IEA.

Еще в 2011 году агентство предрекало "золотой век газа". Теперь оно ожидает, что растущие потребности населения и промышленности в энергии будут покрываться в основном за счет "зеленой" энергетики - прежде всего ветряков и солнечных батарей.

"В результате вторжения России в Украину мировая энергетика стремительно меняется у нас на глазах. Меняется не на время, а на десятилетия, - сказал Бироль. - Меры, принимаемые властями во всем мире в ответ на кризис, обещают исторический, решительный поворот к более чистой, доступной и безопасной энергосистеме будущего".

Если все взятые на сегодняшний день обязательства будут исполнены, к 2030 году вложения в чистую энергетику увеличатся до 2 трлн долларов в год, что в полтора раза больше текущих инвестиций.

В результате рост выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление, прекратится уже в 2025 году. А спрос на все виды ископаемого топлива перестанет расти или вовсе сократится, прогнозирует IEA.

"Потребление угля начнет снижаться уже в ближайшие несколько лет, спрос на природный газ стабилизируется к концу десятилетия, а переход на электромобили приведет к тому, что спрос на нефть начнет сокращаться в середине 2030-х", - говорится в отчете.