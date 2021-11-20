Не застрахован никто: в РФ усилилось давление даже на системные СМИ

Если репрессии в отношении оппозиционных СМИ в России сегодня уже едва ли кого-то удивляют, то что стоит за участившимися претензиями властей ко вполне системным изданиям? DW пообщалась с журналистами, юристами и политологами, чтобы попробовать объяснить этот тренд.

Два повода попасть в реестр "иноагентов"

16 ноября, во вторник, руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаеврассказал в Facebook , что получил повестку в суд. Причиной стало цитирование в материалах РБК "иноагентов" без указания их статуса и упоминание запрещенного в России террористического движения "Талибан" без соответствующей маркировки (по статье административного кодекса о злоупотреблении свободой массовой информации). В беседе с DW Канаев рассказал, что в тот день ему пришли целых семь повесток, и что слушания пройдут в декабре в Симоновском суде Москвы.

Главред РБК пояснил, что если какое-либо издание цитирует людей или СМИ, которым присвоен статус "иноагентов", это становится поводом для внесения в реестр уже самого издания. Еще одна причина оказаться в реестре - это наличие иностранного финансирования, к которому можно отнести даже поступление денег по рекламным контрактам с зарубежными брендами. В РБК считают, что таким образом на редакцию оказывают давление, рассказал DW источник в издании на условиях анонимности.

Искусственный интеллект на службе у государства

Ситуацию усложняет еще и тот факт, что теперь проверка материалов в СМИ на соответствие законам поставлена на поток и автоматизирована, говорит в разговоре с DW директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. По ее мнению, это в скором времени могут ощутить на себе многие издания.

Подобные нарушения в СМИ отслеживает Главный радиочастотный центр (подведомственное Роскомнадзору федеральное бюджетное учреждение) по ключевым словам при помощи специальной программы, продолжает юрист. Автоматически сгенерированные результаты проверки сотрудники центра направляют в Роскомнадзор, а ведомство составляет протокол о нарушении и направляет его в суд.

На данный момент за всеми без исключения протоколами следовали штрафы, а Роскомнадзору такие случаи создают статистику, констатирует Арапова. Хотя наказание изданий за формальное отсутствие пометки о статусе организации или человека, о котором они пишут, по ее мнению, противоречит статье 10 Европейской конвенции о защите прав человека.

Штрафы лауреату Нобелевской премии

17 ноября Басманный суд Москвы выписал шесть штрафов "Новой газете" и ее главному редактору, лауреату Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрию Муратову - за упоминание а материалах газеты "иноагентов" без соответствующей маркировки. Заседания суда состоялись 11 ноября без представителей "Новой газеты" - их об этом не уведомили.

Роскомнадзор также направил в суд протокол в отношении онлайн-издания The Insider. Причиной стало отсутствие в публикациях СМИ маркировки о том, что оно объявлено "иноагентом" - The Insider отказывается маркировать материалы издания, так как издание не является российским. Максимальное предусмотренное за это наказание - 500 тысяч рублей штрафа для юрлиц.

Привлечение к административной ответственности СМИ за упоминание "иноагентов" без соответствующей маркировки - свежая норма, вступившая в силу 24 февраля 2021 года, напоминает Арапова.

Происходит комплексное изменение законодательства в отношении СМИ и гражданского общества в России: в декабре 2020 года разрешили признавать "иноагентами" физлица , в феврале 2021 года были приняты поправки, предписывающие указывать свой статус "иноагента" владельцам аккаунтов в соцсетях, в апреле ввели административную ответственность за отсутствие жилетов и пресс-карт у журналистов при освещении митингов.

Стать мишенью может любое СМИ

Теперь от подобных рисков не застрахованы и более лояльные к власти СМИ, считает политолог Аббас Галлямов. По его словам, российские власти поняли, что принцип борьбы со СМИ при помощи закона об "иноагентах" эффективен и решает поставленную задачу - уменьшает количество "врагов". При этом в стране не происходит ничего, что заставило бы власти пересмотреть этот курс.

Возможно, нападки на умеренно либеральные издания - такие, как, к примеру, РБК, по мнению сторонников гибких подходов в отношении оппозиции - это перебор, рассуждает эксперт в разговоре с DW. Однако к этому крылу во власти сейчас не особенно прислушиваются.

"На данный момент солируют "ястребы" - сторонники жестких действий, в очередной раз укрепившие свои позиции около года назад, когда начались силовые операции в отношении сторонников Алексея Навального", - объсняет Галлямов. Для них различия между системными и несистемными либеральными СМИ несущественны: если редакция по звонку сверху не пишет, что им сказано, значит, издание воспринимается как враг, резюмирует эксперт.

Репрессии затрагивают все общество

При этом все чаще встречаются довольно абсурдные случаи: например, повестку от Роскомнадзора получает "Первый канал" (за показ сюжета от "иноагента" - телеканала "Настоящее время"), а в реестр попадает крайне умеренное издание "Росбалт". Штрафа не удалось избежать даже телеканалу "Муз-тв" - он былоштрафован на 1 миллион рублей за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" за эпатажные наряды участников "Премии Муз-тв".

Однако речь идет не только о репрессиях по отношению к СМИ - проблема правоприменительной практики гораздо шире и затрагивает все общество. Если раньше существовали четкие маркеры "свой - чужой" и "прилетало" только тем, кто бунтовал против власти, то сейчас эта граница стремительно размывается и под горячую руку попадают уже многие системные люди и компании, констатирует политолог Евгений Минченко. "Такое впечатление, что шансы попасть под раздачу в том или ином виде есть практически у каждого", - заключает эксперт.