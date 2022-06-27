Российское руководство не согласно с сообщениями о наступлении в России дефолта, которые появились сегодня утром в западной прессе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По мнению Пескова, подобные утверждения "в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен". То, что выплаты не дошли до инвесторов — "это уже не наши проблемы", добавил пресс-секретарь Путина.
Позднее свою оценку происходящему дали и в российском министерстве финансов. Там утверждают, что еще 20 мая перечислили средства в Национальный расчетный депозитарий (НРД), а тот отправил деньги дальше. До получателей они не дошли, "застряв" в международном депозитарии Euroclear. Минфин подчеркивает, что 20 мая еще действовала лицензия Минфина США, позволявшая обрабатывать подобные платежи (она истекла 25 мая). При этом в начале июня НРД попал под санкции ЕС.
"В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон", — говорится в заявлении ведомства.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу впервые с 1918 года. Это произошло из-за того, что 27 июня истек 30-дневный "льготный период" выплат по двум видам облигаций, которые нужно было совершить 27 мая. Суммарно инвесторам должны были перевести 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро, но деньги так и не поступили на счета держателей евробондов.
Как указывает Bloomberg, официального объявления дефолта, скорее всего, не случится. Обычно это делают международные рейтинговые агентства, но они приостановили деятельность в России после начала вторжения в Украину. Bloomberg при этом характеризует дефолт как важное "символическое событие". "Это мрачный маркер быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", — констатирует агентство.
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