Наводнение в Приморье: в Уссурийске прорвало дамбу

По данным местных властей, в одном из районов города подтопило три многоквартирных дома, и оттуда эвакуируют жителей в пункты временного размещения.

В связи с паводком в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В местных телеграм-каналах и СМИ жители делятся фотографиями и видео залитых территорий.

На Приморский край 9 августа обрушился тайфун "Ханун". Из-за сильных дождей уровень воды в местных реках достиг рекордного уровня, и залитыми оказались множество населенных пунктов.

Прокуратура Приморского края сообщила накануне, что в Хорольском муниципальном округе в результате стихийного бедствия погибли два брата 10 и 12 лет, игравшие у обочины дороги.