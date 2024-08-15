Навальный умер от "комбинированного заболевания", заявил СК России. Вдова назвала это враньем

„Единственной зацепкой тут может быть лишь вопрос о том, обращался ли Навальный к врачу ранее с симптомами гипертонической болезни. Все такие обращения и назначение лечения должны быть зафиксированы. При этом гипертонический криз гораздо чаще приводит к инсульту, чем к злокачественной аритмии, которая угрожает жизни, — сказал Фремдерман. — Впервые в жизни — и сразу аритмия? Ранее он обращался по поводу повышенного артериального давления? Получал терапию? Что-то я не помню разговоров об этом. И вдруг криз?!“