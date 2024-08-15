Навальный умер от "комбинированного заболевания", заявил СК России. Вдова назвала это враньем

„Я знаю, что это неправда“
Смерть Навального „не носит криминальный характер, а явилась следствием комбинированного заболевания“, говорится в постановлении за подписью замглавы отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу Александра Варапаева.
По словам Навальной, она получила документ на прошлой неделе, а датировано оно 26 июля. Политик умер полгода назад — 16 февраля. Перед смертью он содержался в штрафном изоляторе.
Следствие представило такую хронологию событий в день смерти Навального. С 12:10 по местному времени у него должна была быть часовая прогулка. В прогулочном дворе политик почувствовал „резкое ухудшение состояния здоровья“ и сказал об этом дежурному, который вернул его в камеру, следует из постановления.
„Далее состояние осужденного Навального А.А. резко ухудшилось“, о чем якобы „незамедлительно“ доложили начальнику медицинской части, который принял решение перевести политика в медчасть и вызвать скорую помощь. До приезда врачей скорой тюремные медики, утверждает следствие, „осуществляли реанимационные мероприятия“: непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Это не помогло.
Действия приехавших врачей скорой „положительного эффекта также не принесли“, в 14:17, то есть примерно через два часа после начала прогулки, Навальный скончался, сказано в документе.
Поскольку противоправные действия или насилие в отношении политика не применялись, а телесные повреждения стали „следствием медицинских манипуляций“, майор Варапаев постановил отказать в возбуждении уголовного дела „по факту обнаружения трупа“ „в связи с отсутствием события преступления“.
„Я знаю, что это неправда. Я знаю, что в постановлении Варапаева вранье и они скрывают реально произошедшее в этот день. Нам прекрасно известно, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что умирал он там, один. Что в медсанчасть его отнесли уже без сознания“, — пишет Навальная в блоге погибшего мужа.
То, что Навального вернули в камеру, а не сразу доставили в медчасть, говорится и в постановлении следователя.
По словам вдовы, в последние минуты перед смертью ее муж жаловался на острую боль в животе: „Почему этого всего нет в постановлении СК? Где съемки с камер, которыми в колонии утыкано все, включая туалеты? Где съемки с нагрудных регистраторов сотрудников колонии, которые запирали умирающего человека в бетонной коробке ШИЗО?“
„Ну то есть нам предлагается поверить, что Алексей, чувствуя себя достаточно хорошо, чтобы выйти на прогулку в минус 20 градусов, умер фактически мгновенно“, — пишет Навальная.
Вдова политика также напомнила, что майор Варапаев — тот самый следователь, который изначально отказывался отдать тело Навального семье и „шантажировал его мать, чтобы та согласилась на тайные похороны“.
Соратник Навального Леонид Волков (в реестре „иноагентов“) в разговоре с Би-би-си не стал уточнять, откуда именно у команды погибшего политика информация о его жалобах на острую боль в животе.
Впервые в жизни — и сразу аритмия?
В постановлении следователя, как пишет Навальная, сказано, что ее муж умер после некоего „комбинированного заболевания“, которое состоит „из десятка разных — от холецистита до межпозвоночной грыжи и золотистого стафилококка“. При этом смерть имела „аритмогенный характер, проявившийся нарушением ритма и проводимости сердца“.
„Скажите, вы как эту аритмию при вскрытии обнаружили-то? Нарушение ритма сердца невозможно установить посмертно, а при жизни никаких заболеваний сердца у Алексея не было“, — заявила вдова политика.
„Навальный, по данным экспертизы, умер от внезапной аритмии, приведшей к остановке сердца. Формально вскрытие позволяет сделать вывод об аритмии и гипертоническом кризе“, — сказал Би-би-си анестезиолог больницы Ланиадо (Израиль) Михаил Фремдерман.
„Видно, что результаты вскрытия аккуратно списаны из медицинских учебников — ни разу, например, я не видел в протоколе вскрытия указания на „гормональные вазоконстрикторы“, как в этом документе, — отметил Фремдерман. — Списком болезней они просто глаз замыливают. Но это такая форма — в протоколе вскрытия обычно указывается причина смерти непосредственная, танатогенез и сопутствующие заболевания“.
У врача вызывает сомнение само наличие у Навального сердечной патологии, как и перечисленных в документе хронических панкреатита, холецестита, гепатита и гастродуоденита.
„Единственной зацепкой тут может быть лишь вопрос о том, обращался ли Навальный к врачу ранее с симптомами гипертонической болезни. Все такие обращения и назначение лечения должны быть зафиксированы. При этом гипертонический криз гораздо чаще приводит к инсульту, чем к злокачественной аритмии, которая угрожает жизни, — сказал Фремдерман. — Впервые в жизни — и сразу аритмия? Ранее он обращался по поводу повышенного артериального давления? Получал терапию? Что-то я не помню разговоров об этом. И вдруг криз?!“
По предположению самой Навальной, которая ссылается на своего знакомого врача, при вскрытии медики „ничего не смогли найти“ и написали об аритмии, „чтобы хоть что-то написать“.
„Либо нашли, но решили ее скрыть и написали про аритмию“, — выдвинул свою версию бывший врач Навального Александр Полупан в комментарии изданию „Агентство“ (в реестре „иноагентов“). Предложенную следователями медицинскую версию он охарактеризовал одним матерным словом, смысл которого — неправда.
Навальная потребовала передать все медицинские документы, в том числе протокол вскрытия тела мужа, а также все-таки возбудить уголовное дело.
Вдова политика и соратники Навального заявляют, что за смертью оппозиционера стоит российский президент Владимир Путин, который, по их версии, не хотел отдавать Навального в рамках „большого обмена“ заключенными с западными странами.
Кремль отрицает причастность Путина к гибели Навального. Западные СМИ ставили под сомнение версию соратников политика о намеренном убийстве самого известного российского политзаключенного в заполярной колонии в поселке Харп, где тот отбывал 19-летний срок.