Навальный сообщил о новом уголовном деле против него. На этот раз — о вандализме

«Ну то есть они реально раз в 3 месяца возбуждают против меня новое уголовное дело. Никогда еще осуждённый, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизнью», — цитируют Навального соратники.

Какие деяния вменяются политику, неизвестно. Наказание по этой части статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

В августе этого года Мосгорсуд приговорил уже находящегося в колонии Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании «экстремистского сообщества». В апреле Навальный сообщил, что против него также возбуждено дело о терроризме.