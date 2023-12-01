Навальный сообщил о новом уголовном деле против него. На этот раз — о вандализме

 
bbcrussian.com
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
ФОТО: Reuters / Scanpix
Как сообщает "Команда Навального", политику в колонию пришло письмо от следователя, в котором говорится, что на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершённый группой лиц или по мотивам политической ненависти).

«Ну то есть они реально раз в 3 месяца возбуждают против меня новое уголовное дело. Никогда еще осуждённый, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизнью», — цитируют Навального соратники.

Какие деяния вменяются политику, неизвестно. Наказание по этой части статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

В августе этого года Мосгорсуд приговорил уже находящегося в колонии Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании «экстремистского сообщества». В апреле Навальный сообщил, что против него также возбуждено дело о терроризме.

В октябре трое адвокатов Навального были заключены под стражу по «экстремистскому» делу. Соратники политика считают, что таким образом его хотят изолировать от внешнего мира.

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