"Если ты живешь в камере, и какой-то человек 24/7 от тебя на расстоянии вытянутой руки, и вы оба 24/7 в одном-двух метрах от туалета, а туалет - это дырка в полу, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение. И проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой", - пишет политик.
По словам Навального, все остальные камеры ШИЗО пустые, но соседа подселили именно к нему, чтобы спровоцировать драку. "Но бить его - это, во-первых, моментально уголовная статья, в этом и суть провокации", - пояснил Навальный.
Как утверждает политик, в администрации в ответ на его возмущение сказали: "Мы ему провели медосмотр, побоев у него нет, вы же его не бьете, значит опасности для него нет. Вот если начнете бить, то переведем".
По словам оппозиционера, с помощью "комбинации угроз, криков и призывов к совести" ему уже удалось убедить соседа чистить зубы, мыть руки и постирать одежду.
С августа Навального регулярно отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО), а в конце ноября стало известно, что его перевели в помещение камерного типа (ПКТ), при содержании в котором вообще не положены длительные свидания.
Навальный уже много раз обращался в суд, заявляя о давлении со стороны администрации колонии, но все его иски были отклонены.
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