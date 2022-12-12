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Политик Алексей Навальный, отбывающий девятилетний срок в колонии строгого режима, рассказал, что к нему в камеру подселили осужденного, "имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной".
Rusijos opozicionierius Aleksejus Navalnas
Rusijos opozicionierius Aleksejus Navalnas
© AP / Scanpix

"Если ты живешь в камере, и какой-то человек 24/7 от тебя на расстоянии вытянутой руки, и вы оба 24/7 в одном-двух метрах от туалета, а туалет - это дырка в полу, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение. И проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой", - пишет политик.

По словам Навального, все остальные камеры ШИЗО пустые, но соседа подселили именно к нему, чтобы спровоцировать драку. "Но бить его - это, во-первых, моментально уголовная статья, в этом и суть провокации", - пояснил Навальный.

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Как утверждает политик, в администрации в ответ на его возмущение сказали: "Мы ему провели медосмотр, побоев у него нет, вы же его не бьете, значит опасности для него нет. Вот если начнете бить, то переведем".

По словам оппозиционера, с помощью "комбинации угроз, криков и призывов к совести" ему уже удалось убедить соседа чистить зубы, мыть руки и постирать одежду.

С августа Навального регулярно отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО), а в конце ноября стало известно, что его перевели в помещение камерного типа (ПКТ), при содержании в котором вообще не положены длительные свидания.

Навальный уже много раз обращался в суд, заявляя о давлении со стороны администрации колонии, но все его иски были отклонены.

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bbcrussian.com
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