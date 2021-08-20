aA
В статье, написанной политиком для нескольких западных изданий, указывается также на необходимость ввести санкции против олигархов из окружения Путина.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Reuters / Scanpix

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал Запад более решительно бороться с коррупцией в России и ввести санкции против олигархов, близких к Путину. "Все, что нужно для начала работы, - это решимость и политическая воля глав стран и правительств Запада", - написал Навальный, который в настоящее время находится в заключении, в статье, опубликованной в пятницу, 20 августа в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung и ряде других западных изданий.

Статьи по теме:
Диалог и красные линии: что Меркель скажет Путину и Зеленскому на прощание  (8)
Мосгорсуд согласился с постановкой Навального на учет как склонного к побегу  (5)

Оппозиционер назвал разочаровывающим последний санкционный список с именами полковников и генералов разведслужб, о которых, как он подчеркивает, никто и никогда не слышал, но без имен людей, в интересах которых действуют эти полковники.

Алексей Навальный выступает за введение на Западе специальной категории - "страны, способствующие коррупции". В этом случае, считает он, возникнет возможность принять единые меры против целой группы государств.

Кроме того, западные страны должны договориться о "приверженности к прозрачности" во время заключения контрактов. Все договоры, связывающие как бывших, так и нынешних западных политиков с партнерами из коррумпированных авторитарных государств, по его мнению, должны стать достоянием общественности. Навальный также видит необходимость в создании специального международного органа, отслеживающего факты коррупции. Для принятия всех этих мер, отмечает оппозиционер, не требуются ни деньги, ни солдаты - достаточно лишь политической воли.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

"Навальный: Заклятый враг Путина, будущее России?". Европейские политологи написали биографию оппозиционера (24)

В августе на английском и немецком языках вышла книга...

TOP новостей

Вильнюс сообщил, на каких условиях дети смогут вернуться в классы (14)

Новый учебный год в этом году в школах Вильнюса будет...

Премьер-министр Литвы считает, что ситуацию может ухудшить начало учебного года (10)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Michailas Borisovičius Chodorkovskis

Ходорковский: я абсолютно не верю, что Лукашенко действует в одиночку (9)

Представитель российской оппозиции, глава движения...

Arvydas Anušauskas

Министр обороны Литвы: Лукашенко попал в тот капкан, который строил для стран Евросоюза (55)

"Не хотелось бы обсуждать провокации на...

Премьер-министр Литвы о "паспорте возможностей" в торговых центрах: это не вопрос конкуренции (20)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...