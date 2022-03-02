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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который сейчас отбывает срок в колонии ИК-2 в городе Покров, обратился к россиянам.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Scanpix / Reuters

Навальный на своей странице в Instagram призвал россиян выходить на протесты против войны РФ с Украиной.

"Мы ― Россия ― хотим быть нацией мира. Увы, мало кто назовет нас такими сейчас. Но давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины", ― написал он.

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Выступление президента Владимира Путина, в котором российский лидер обосновал причины вторжения на территорию Украины, Навальный назвал "псевдоисторическим бредом о событиях 100-летней давности".

"Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях 100-летней давности стал поводом для того, чтобы русские убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали русских, — добавил Навальный. — Путин — это не Россия. И если есть что-то в России сейчас, чем можно гордиться больше всего, так это те 6835 человек, которые были задержаны, потому что — без всякого призыва — вышли на улицы с плакатами "нет войне".

"Если для прекращения войны мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки", — заключил политик.

На протяжении последних дней Лефортовский суд Москвы на выездных заседаниях в покровской колонии рассматривает новое дело, по которому Навальному грозит до 15 лет заключения. Оппозиционера обвиняют в мошенничестве с пожертвованиями.

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Deutsche Welle
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