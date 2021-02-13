Какие еще жалобы Навального ожидают рассмотрения в Страсбурге, сколько всего россиян и с каким результатом жалуются в ЕСПЧ?

Зачем Навальный обратился в комитет министров

Представители Навального от его имени сообщили комитету министров Совета Европы об "абсолютном неуважении" России к обязательству исполнять решения ЕСПЧ и "нежелании властей даже делать вид", что они его исполняют. В заявлении, датированным 5 февраля, говорится, что "незаконное осуждение по делу "Ив Роше" стало инструментом в руках властей для продолжения его преследования".

Комитет состоит из представителей всех 47 государств-членов Совета Европы и контролирует исполнение решений ЕСПЧ национальными властями.

Навальный просит комитет министров обратиться в ЕСПЧ в связи с "вопиющим отказом" России подчиняться его решениям не только по делу "Ив Роше", но и по делу о преследованиях на митингах, которые суд в 2018 году признал политически мотивированными.

В 2017 году ЕСПЧ признал, что Навальный был осужден по делу "Ив Роше" с нарушением 6-й и 7-й статей Конвенции о правах человека: судебное разбирательство было несправедливым, а приговор, по мнению суда, был вынесен за коммерческую деятельность, которая не могла квалифицироваться как уголовное преступление.

ЕСПЧ прямо указал, что суды в России должны устранить установленные в этом деле нарушения Конвенции. Исполнить его решение без отмены приговора невозможно.

Верховный суд России приговор отменять отказался, а Симоновский райсуд Москвы ужесточил 2 февраля его исполнение, заменив условное осуждение на реальный срок лишения свободы.

Еще одно заявление в комитет от имени Навального датировано 22 января. Его представители сообщают о покушении на убийство политика и его задержание в аэропорту 17 января.

В письме говорится, что Навальный, "лидер оппозиции, активист по борьбе с коррупцией и блогер с миллионами российских подписчиков", просит комитет "использовать все возможные средства", чтобы обязать власти полностью и эффективно исполнить постановления ЕСПЧ и прекратить любое преследование в отношении него.

К заявлению приложены документы, в том числе справка лечащего врача из клиники "Шарите" о том, что он осматривал Навального 15 января после амбулаторного лечения и необходимого "длительного периода восстановления и реабилитации".

К чему это приведет

За всю историю членства России в Совете Европы комитет министров признал исполненными 1180 из 3002 решений ЕСПЧ по российским делам. Но ни разу не жаловался на Россию в ЕСПЧ, о чем просил не только Навальный, но и другие россияне.

По уставу Совета Европы государство можно из него исключить за грубое нарушение принципов верховенства права и соблюдения прав человека и основных свобод.

Передавать на рассмотрение ЕСПЧ вопрос, выполнили ли национальные власти обязанность исполнить его решения, комитету позволяет с 2010 года 46-я статья Конвенции о правах человека. Но комитет применил эту процедуру лишь однажды - в отношении Азербайджана в похожем деле оппозиционера и блогера Ильгара Мамедова.

Президент Азербайджана угрожает выходом страны из Совета Европы

Мамедов в 2013 году собирался баллотироваться в президенты, но был арестован и осужден на семь лет лишения свободы. В 2014 году ЕСПЧ установил, что его осудили с целью "заставить его замолчать или наказать за критику властей и попытку распространения истинной, по его мнению информации, которую правительство хотело скрыть".

После обращения комитета министров в ЕСПЧ Мамедова освободили по УДО, но судимость не позволяла ему участвовать в выборах. Верховный суд Азербайджана снял с него все обвинения лишь после того, как ЕСПЧ подтвердил, что его решение не исполнено. Этого же теперь добивается и Навальный.

"Процедура обращения комитета министров в ЕСПЧ по 46-й статье исключительная, но и повод применить ее в деле Навального более чем серьезный. Сходств с делом Ильгара Мамедова немало, чтобы комитет мог сказать, что он следует своей практике", - считает руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев.

"Это последнее средство, имеющееся в арсенале комитета", - отмечает юрист правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова ("Мемориал" признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

Вопрос об исполнении решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше" комитет еще не рассматривал, так что, возможно, сначала порекомендует властям России конкретные действия по устранению нарушений прав Навального, полагает Глушкова.

Всего на контроле комитета находятся семь вынесенных в 2015-2020 годах, но не исполненных Россией решений ЕСПЧ по жалобам Навального, в них признавались факты запрещенного конвенцией политически мотивированного преследования, нарушение права на справедливый суд и других статей.

Компенсации, присужденные ЕСПЧ Навальному, власти выплатили по пяти делам. В базе данных Комитета об исполнении решений не подтверждена с 2018 года выплата 2 тысяч евро за необоснованный отказ в выдаче загранпаспорта, а также 8,5 тысячи евро по вступившему 10 февраля в силу решению, касающемуся митингов.

Еще 23 жалобы политика, в том числе на отказ в расследовании покушения на убийство, ожидают рассмотрения ЕСПЧ.

Что думает ЕСПЧ о России

В 2020 году ответственность за убийства и насильственные исчезновения людей суд возложил на власти России в 20 делах. Это две трети общего числа нарушений права на жизнь - и заметен резкий контраст с другими странами. По делам против Грузии и Азербайджана ЕСПЧ вынес по два таких решения, Украина и еще шесть стран получили по одному, в отношении остальных 37 членов Совета Европы - не было ни одного.

Аналогичная ситуация и с расследованием покушений и убийств. 27 из 54 случаев отсутствии расследования выявлено в России, семь - в Румынии, по три - в Грузии и Азербайджане, по два - на Украине и в Турции, в остальных странах этих проблем нет.

В целом Россия лидирует в Совете Европы и по общему числу нарушений конвенции - прежде всего, статей, гарантирующих право на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство и запрет пыток.

Самые массовые нарушения в России традиционно связаны с системой правоохранительных органов и Федеральной службы исполнения наказаний. За 18 лет рассмотрения российских дел в ЕСПЧ в адрес властей было вынесено более 6,5 тысячи решений, касающихся нарушений права на свободу и бесчеловечных условий содержания под стражей.

В 2020 году в России опять больше всего незаконно задерживали и арестовывали (82 из 208 нарушений права на свободу во всех странах), несправедливо судили (54 из 190 решений), подвергали жестокому обращению (41 из 123 решений). Пытки были зафиксированы в 13 российских делах (еще по одному случаю - в Азербайджане и Польше).

Что происходит с жалобами россиян в ЕСПЧ

Россия остается крупнейшим поставщиком дел в ЕСПЧ - к началу 2021 года на ее долю приходилось 13 650 жалоб, а это 22% всех дел, ожидающих рассмотрения в Страсбурге. Далее следуют Турция с 19% жалоб, Украина с 16,7% и Румыния с 12,5%, следует из отчета ЕСПЧ.

Минюст России настаивает, что этот показатель нужно оценивать в пересчете на душу населения - Россия по нему занимает всего лишь 24-е место. Но повода для оптимизма нет, если сравнить показатели России и десяти других самых населенных стран Европы.

В России на 10 тысяч населения приходится 0,62 жалобы в ЕСПЧ, а в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Польше и Нидерландах этот показатель составляет всего 0,04-0,1 (в среднем по Европе - 0,5).

Чаще, чем Россия, из этой десятки в Страсбурге судятся с гражданами только Украина, где продолжается вооруженный конфликт (0,94), а также Турция (1,09), где в 2020 году число жалоб против ее властей выросло на 27%.

Но для Турции это последствия попытки переворота, сказал Би-би-си редактор научно-аналитического "Бюллетеня ЕСПЧ" Юрий Берестнев. Тогда перед судом по обвинению в попытке захвата власти и покушению на жизнь президента Реджепа Тайипа Эрдогана предстали почти 500 человек, в том числе 25 генералов и 10 гражданских лиц.

В России, несмотря на предварительный отсев явно неприемлемых дел, более 5 тысяч заявителей по итогам 2020 года ожидают вынесения решения ЕСПЧ по существу. "Ежегодно суд выносит более 500 решений против России, так что многим заявителям придется ждать еще лет 10 лет. Это неприемлемо", говорит Коротеев и подтверждают другие опрошенные Би-би-си юристы.

В 2020 году зафиксирован и один из самых длительных сроков рассмотрения дел в Страсбурге. Осужденный за госизмену российский физик Валентин Данилов дождался решения ЕСПЧ только спустя 16 лет.

Даже в Латвии, против которой жалоб в ЕСПЧ поступает намного меньше, 11 лет ждет рассмотрения своей жалобы о невыплате пенсии за время работы в СССР 81-летний пенсионер.

Причиной потока жалоб в ЕСПЧ Глушкова называет "крах российской судебной системы". В результате 85% всех российских дел связаны с повторяющимися системными нарушениями прав человека в стране и не поднимают новых для ЕСПЧ вопросов, отмечает она.

"Если темп сохранится, то начнется конвейер"

Не в пользу России завершилась и фильтрация скопившихся за прошлые годы жалоб, которой занимался аппарат суда, усиленный российскими юристами, специально направленными для этого в Страсбург.

За последние несколько лет они отсеяли большое количество "явно неприемлемых жалоб", что на определенном этапе позволило российским политикам заявлять о прогрессе на этом направлении.

Одновременно в ЕСПЧ накапливались и перспективные жалобы. И теперь началось движение в другую сторону.

В ближайшие годы Россию ожидает рост числа значительных по правовым и финансовым последствиям постановлений, считает Берестнев. Такая реальная перспектива автоматически приведет к резкому росту рассматриваемых в Страсбурге дел против России, что неизбежно будет чувствительно восприниматься всеми сторонами процесса, прогнозирует он.

В 2020 году ЕСПЧ вынес 185 постановлений по нетипичным российским делам. Только в пяти из них ЕСПЧ не обнаружил ни одного нарушения Европейской конвенции по защите прав человека. Остальные дела Россия полностью или частично проиграла.

К концу 2020 года судьям было передано 7367 дел против России. 94 из них уже признаны приемлемыми и ожидают решения по существу. Ускорить рассмотрение позволит и активно развивающаяся тенденция выносить одно постановление сразу по нескольким сходным по фабуле жалобам, что явно проявилось в ЕСПЧ также в 2020 году.

Только за январь 2021 года ЕСПЧ вынес 42 постановления по российским делам.

"Если темп сохранится, то начнется конвейер: ЕСПЧ будет штамповать решения по однотипным нарушениям прав человека в России со скоростью, достойной "взбесившегося принтера". При этом российские власти начнут уверять, что в Страсбурге мстят за Навального и душат Россию, хотя это никак не связано с текущей повесткой", - ожидает Берестнев.

При этом ЕСПЧ, продолжая фиксировать в России однотипные нарушения прав заключенных и протестующих, ради процессуальной экономии времени и зачастую просто списывает "в корзину" нетрадиционные, сложные дела, признавая их неприемлемыми, комментирует он.

Кроме того, ЕСПЧ в прошлом году вообще перестал принимать жалобы российских заключенных на условия содержания до прохождения ими четырех судебных инстанций в России (раньше прохождения российских судов вообще не требовалось). Теперь пожаловаться в Страсбург они смогут, только если не получат компенсации от отечественного правосудия вовсе, либо получат слишком маленькую, говорит Глушкова.

Политику ЕСПЧ, направленную на увеличение числа мировых соглашений с государством, она ставит под сомнение: "Единственное, что предлагает в таких соглашениях российское правительство, - выплату компенсации. В результате у человека, чьи права были нарушены, не остается шанса на пересмотр его дела, расследования преступления, совершенного в отношении него".

Пандемия и новые вопросы в ЕСПЧ

Между тем число жалоб, которые поднимают в ЕСПЧ новые вопросы, не являющиеся предметом устоявшейся практики суда, растет во всех странах. Сейчас таких нетрадиционных жалоб более 23 тысяч, но рассмотреть из них за 2020 год ЕСПЧ удалось лишь 544.

С начала пандемии ЕСПЧ получил около 300 ходатайств о применении срочных мер в связи коронавирусными ограничениями. Сколько из них было удовлетворено, не сообщалось.

К настоящему моменту суд коммуницировал - то есть начал рассматривать - девять таких дел. Среди них - жалоба румынского заключенного на запрет посещать церковь, расположенную за пределами тюрьмы; жалоба швейцарского профсоюза на невозможность проведения первомайской демонстрации; жалобы словацких фитнес-клубов на потерю дохода из-за запрета работы, а также жалоба заявительницы из России, оштрафованной за публикацию поста, в котором она отрицала существование коронавирусной инфекции в Краснодарском крае, знает Глушкова.

Председатель ЕСПЧ Роберт Спано в январе назвал неприемлемыми долгие сроки разрешения судом дел, поднимающих новые принципиальные вопросы толкования Конвенции о правах человека.

По мнению Глушковой, "это вселяет осторожную надежду на то, что мы узнаем принципы, с которыми ЕСПЧ подходит к пандемийным ограничениям, до того, как это окончательно перестанет быть актуальным".