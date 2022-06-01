Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий девять лет в колонии, сообщил во вторник, 31 мая, что к нему приехал следователь и передал уведомление о новом уголовном деле. По словам политика, он обвиняется в создании экстремистской группы, "разжигании ненависти к чиновникам и олигархам", а также в призывах к несогласованным митингам. Алексей Навальный считает, что ему грозит еще до 15 лет лишения свободы.

"Еще и 8 дней не прошло, как в силу вступил приговор, по которому мне дали 9 лет строгого режима, и сегодня вот уже снова следователь прискакал и официально предъявил обвинение по новому делу, - написал политик в Instagram. - Видите, еще 15 лет надежного стабильного бункера, где я буду укрыт от неожиданностей и невзгод этой вашей "свободы". Где такой бардак, что по улицам даже ходят обычные люди - не сотрудники ФСО и ФСИН".

Уголовные дела против Алексея Навального

Навальный должен выйти на свободу в 2031 году. Сейчас он отбывает срок по делу "Ив Роше" в колонии в Покрове Владимирской области. В марте Лефортовский суд Москвы признал его также виновным в хищении 2,7 млн руб. пожертвований и в оскорблении участников судебного процесса по делу о клевете на ветерана. Ему также ужесточили условия содержания, заменив на колонию общего на строгого режима.

Кроме того, в сентябре 2021 года Следственный комитет России возбудил в отношении Навального дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Фигурантами дела стали несколько человек. В мае 2022 года суд заочно арестовал четырех соратников Навального, в том числе, Ивана Жданова, который обвиняется в создании и руководстве экстремистским сообществом.