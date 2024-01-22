Навальный отправлен в ШИЗО в 25-й раз

Администрация исправительной колонии № 3 (ИК-3) "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе вновь отправила российского оппозиционного политика Алексея Навального в штрафной изолятор (ШИЗО). Как сообщили соратники Навального в понедельник, 22 января, политику назначили 10 суток в ШИЗО из-за того, что, по мнению администрации колонии, он "неправильно представился".

Это уже второй раз, когда Навального отправляют в штрафной изолятор в ямальской колонии, куда его этапировали в середине декабря 2023 года. В первый раз администрация поместила его в ШИЗО на семь суток 9 января, заявив, что "осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает".