Навальный опубликовал пост в годовщину возвращения в Россию

"Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще, ― вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно ― то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех "космонавтов", кто не считает дней до конца срока", ― говорится в посте.

Навальный привел цитату из книги "Воскресение" Льва Толстого: "Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма".

"Звучит красиво, но это и тогда было неверно, и сейчас тем более. Честных людей в России очень много ― десятки миллионов. Их вообще гораздо больше, чем принято думать. А вот власть ― отвратительную и тогда, а сейчас еще больше, ― пугают вовсе не честные люди, а те, кто не боится. Вернее, уточню: те, кто, может, и боится, но преодолевает страх", ― говорится в посте Навального.

Подводя итог своему первому году в колонии, политик призвал "ничего не бояться". "Это наша страна и другой у нас нет. Единственный страх, который должен быть, ― в том, что мы оставим свою родину на разграбление кучке воров, лжецов и лицемеров", ― написал Навальный.

20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Рейс экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Позже его вывезли на лечение в Германию. По данным команды Навального и журналистов-расследователей, оппозиционера отравили боевым веществом "Новичок".

17 января 2021 года Навальный вернулся в Москву из Берлина, после прибытия его задержали. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.