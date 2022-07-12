По словам находящегося в заключении оппозиционера, в наблюдательный совет фонда войдут экс-премьер Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, публицистка, лауреатка Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, философ Фрэнсис Фукуяма, председателем названа жена Навального Юлия Навальная.

Председателем совета директоров станет Леонид Волков, в совет также вошли Владимир Ашурков, Юлия Навальная, Мария Певчих и Иван Жданов.

Первым взносом в фонд станет премия имени Андрея Сахарова в размере 50 000 евро, присужденная Навальному Европарламентом. "Фонд будет совершенно прозрачен и понятен, — написал Алексей Навальный. — Как всегда мы рассчитываем на вашу помощь и поддержку и обещаем, что работать будем хорошо".

"Путин и его окружение годами делали все, чтобы оставаться у власти и воровать, воровать, воровать, — и теперь, ошалев от безнаказанности, они развязали войну, — говорится на сайте новой организации. — Но в наших силах сделать так, чтобы эти воры и убийцы никогда больше не воспользовались награбленным. Мы найдем все особняки в Монако и виллы в Майами, а когда найдем — добьемся того, чтобы путинская элита лишилась всего, что имеет".

Фрэнсис Фукуяма заявил, что для него "большая честь присоединиться к этой организации".

Honored to join this organization. https://t.co/boKqFq2NeX — Francis Fukuyama (@FukuyamaFrancis) July 11, 2022



В июне 2021 года Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" созданные Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан, а также его региональные штабы.

