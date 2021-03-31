"Право пригласить специалиста для осмотра и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, хоть я и невиновен. Поэтому я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, объявляю голодовку", - говорится в "Твиттере" Навального.

Ранее заключенный оппозиционер жаловался на резкое ухудшение здоровья.

"Вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати", - заявил Навальный.

Навальный написал заявление начальнику ИК-2 в Покрове Владимирской области Александру Муханову, в котором пожаловался на недопуск врача и уведомил о голодовке. Текст заявления политика опубликован в его "Инстаграме".

"Несмотря на острые прогрессирующие боли сначала в спине, потом правой ноге, а теперь с онемением части левой ноги, я медицинской помощи так и не получил", - написал Навальный.

Ухудшение состояния Навального

О том, что у Навального в заключении ухудшилось здоровье, его соратники рассказали неделю назад. По словам адвокатов политика, он испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу.

Как рассказала Би-би-си на прошлой неделе адвокат Навального Ольга Михайлова, 19 марта к нему приезжал невролог из УФСИН, но ни диагноза, ни лечения он так и не получил, с 22 марта ему только стали давать по две таблетки ибупрофена.

Ранее адвокаты посещали Навального в колонии ежедневно, но 24 марта их впервые не пустили. "К нам вышли и сказали, что рабочий день закончился и мы к нему сегодня не попадем. Сослались на режимные мероприятия и живую очередь, в которой было всего два адвоката", - рассказывала тогда Михайлова.

Утром на следующий день состояние Навального прокомментировали во ФСИН. В пресс-бюро управления ведомства по Владимирской области сообщили, что тюремные медики оценивают состояние оппозиционера как "стабильное, удовлетворительное".

В тот же день, 25 марта, адвокатам все же удалось попасть к Навальному. По итогам визита они заявили, что политик находится "в крайне неблагополучном" состоянии.

"Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле", - рассказывала Михайлова "Дождю".

Она пожаловалась, что адвокаты и сам Навальный писали ходатайства, чтобы его разрешили обследовать гражданскому врачу, однако эти ходатайства остались без рассмотрения. Лекарство, которое ему дистанционно назначил врач и которое адвокаты каждый раз привозят с собой, в колонии не берут, добавила Михайлова.