Привет, это все еще Навальный! Но уже не из ”Кремлевского централа”, а из СИЗО-3 ”Кольчугино” Владимирской области.

Когда арестанту, следующему на этап, говорят: ”Владимирская область”, ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений. Но со мной все хорошо, здесь даже турник есть в прогулочном дворе.

Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве. В библиотеку тоже пока попасть не удалось, потому единственное развлечение — эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна.

Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной.

Школу стрит-фуда представляет Дмитрий (статья 158, ”Кража”). Он настаивает на том, что хлеб нужно резать прямоугольниками, класть в целлофановый пакет, засыпать туда два пакетика из лапши ”Ролтон” (его запас, привезенный с этапа), после чего пакет надо хорошенько потрясти и поставить на батарею.

Молекулярная же кухня представлена Сергеем (статья 159, ”Мошенничество”), который режет хлеб идеальными кубиками, на каждый из которых кладет несколько крупинок специй вручную. И только потом пакет и батарея.

Тот же Сергей настаивает, что идеальные сухари получаются только если резать их под саундтрек из телешоу, где рассказывают о том, что я могущественный агент Запада. Это приводит его в восторг, и, нарезая кубики хлеба, он приговаривает: ”Сказал бы мне кто-нибудь год назад, что я буду сушить сухари с Навальным”.

Надеюсь, у вас все хорошо и вы не скучаете. Не забывайте о здоровом питании.