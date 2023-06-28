Навальный о мятеже в России: на защиту Путина никто не встал

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, прокомментировал мятеж, организованный основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Навального, о случившемся в России он узнал во время заседания суда по новому делу, поскольку с 1 июня в его камере отключено даже радио, а другим заключенным общаться с ним запрещено, и сначала решил, что это "какая-то новая шутка или интернет-мем".

"А когда минуту спустя мне рассказывали про захват Ростова, сбитые вертолеты и военную колонну, движущуюся в Москву, чтобы "убить тварь Шойгу", а судебные в масках тоже слушали и кивали головой, я все ждал, что кто-то крикнет: "Это программа "Розыгрыш"! Но никто не крикнул. Вместо этого пришла прокурор, и мы продолжили процесс, в котором меня обвиняют в создании организации для свержения президента Путина насильственным путем, - написал политик в Instagram.