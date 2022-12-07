Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий заключение в ИК-6 во Владимирской области, выступил в поддержку телеканала "Дождь", у которого власти Латвии отозвали лицензию на вещание. "Я хочу выразить свою поддержку "Дождю". Это честное независимое СМИ, с которым я работаю с момента его основания. Их работа в этом году, когда они, бескомпромиссно осудив войну Путина против Украины, стали источником правды об этой войне для миллионов россиян, восхищает меня", - написал он в микроблоге Twitter в среду, 7 декабря.

Политик назвал решение властей Латвии ошибочным, выразив мнение, что оно было основано на "недостатке информации". "Безусловно, Латвия вольна принимать любые решения в интересах своих граждан, и я не думаю, что они видят угрозу в СМИ, ведущий которого допустил оговорку в эфире. Я верю в европейскую демократию и судебную систему и не сомневаюсь, что в итоге с учетом всех факторов будет принято справедливое решение", - написал Навальный.

Аннулирование лицензии "Дождя"

Накануне Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь", сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку".

7 декабря о решении запретить вещания "Дождя" объявила и Литва. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко назвал решение латвийских властей "абсурдным и не имеющим ничего общего со здравым смыслом".

Издание "Медуза" выпустила заявление по поводу отзыва латвийской лицензии у телеканала, в котором выразила солидарность с командой "Дождя". К заявлению присоединились более 100 журналистов и редакций.

Претензии латвийский властей

Лишение "Дождя" лицензии в Латвии последовало за двумя предупреждениями. Первое было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав РФ. За это телеканал был оштрафован на 10 тысяч евро.

Второе предупреждение "Дождь" получил после того, как его ведущий Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию "нашей" и выразил надежду на то, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным "с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте".