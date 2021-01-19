Навальный помещен на карантин в трехместную камеру, он находится там один. Оппозиционера обеспечили постельными принадлежностями и посудой, также он попросил передать родственникам перечень необходимых ему вещей, сообщил Алексей Мельников.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш напомнила, что оппозиционер раньше никогда не сидел в СИЗО, если не считать одной ночи в Кирове. "Там другие условия, там с ним почти невозможно связаться", — подчеркнула Ярмыш.
Задержание Алексея Навального
Навального задержали 17 января на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. В ФРГ Алексей Навальный провел почти пять месяцев после отравления боевым отравляющим веществом семейства "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный.
Суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Алексея Навального на 30 суток — до 15 февраля. До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. 2 февраля Симоновский суд Москвы намерен рассмотреть ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока реальным.
Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Руководство ЕС, европейские и американские политики призывают РФ немедленно освободить оппозиционера.
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