aA
Алексей Навальный доставлен в следственный изолятор "Матросская тишина", сообщил в понедельник, 18 января, ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По словам Мельникова, Навальный заявил, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Itar-Tass / Scanpix

Навальный помещен на карантин в трехместную камеру, он находится там один. Оппозиционера обеспечили постельными принадлежностями и посудой, также он попросил передать родственникам перечень необходимых ему вещей, сообщил Алексей Мельников.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш напомнила, что оппозиционер раньше никогда не сидел в СИЗО, если не считать одной ночи в Кирове. "Там другие условия, там с ним почти невозможно связаться", — подчеркнула Ярмыш.

Задержание Алексея Навального

Статьи по теме:
"Мы не барышня, которая выходит на бал": Лавров об имидже России в ситуации с Навальным  (28)
Алексея Навального арестовали на 30 суток  (134)

Навального задержали 17 января на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. В ФРГ Алексей Навальный провел почти пять месяцев после отравления боевым отравляющим веществом семейства "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный.

Суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Алексея Навального на 30 суток — до 15 февраля. До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. 2 февраля Симоновский суд Москвы намерен рассмотреть ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока реальным.

Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Руководство ЕС, европейские и американские политики призывают РФ немедленно освободить оппозиционера.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Еврокомиссия осудила задержание Алексея Навального (38)

Власти РФ должны незамедлительно освободить политика и...

Литва призывает ЕС ввести санкции в отношении России из-за задержания Навального (564)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Ландсбергис: ЕС следует рассмотреть вопрос введения санкций в отношении России из-за Навального (319)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Возвращение Навального в Россию: задержали при прохождении паспортного контроля (513)

Оппозиционер Алексей Навальный , более четырех месяцев...

"Популярный и бесконтрольный": мировая пресса о задержании Алексея Навального (32)

История задержания Алексея Навального в аэропорту...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: до 31 января никаких радикальных изменений не будет (28)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Профессор Саулюс Чаплинскас: я считаю, что с тоталитарными ограничениями заигрались (42)

"Самый продолжительный карантин, который описывают в...

Президентская служба: добиться коллективного иммунитета надо до середины лета (10)

Евросоюз должен добиваться единой и амбициозной цели -...

Kunigiškės Kunigiškės

Тихий оазис превращается в настоящий курорт: в ближайшее время цены будут, как в Паланге (8)

Карантин и жесткое ограничение мобильности между...

Глава МИД Литвы считает логичным перенос Чемпионата мира из Минска (140)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...