Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии во Владимирской области, в субботу, 20 августа, во вторую годовщину со дня покушения на его жизнь, выложил пост в Facebook.

"Второй раз отмечаю свой второй день рождения. День, когда меня убивали, а я почему-то не убился", - написал политик. Как он далее отмечает, несмотря на то, что "установлены почти все непосредственные участники группы убийц", причем "все они - сотрудники ФСБ", уголовное дело по факту преступления так и не возбуждено, официального расследования не было.

"До сих пор я так и не понял, в чем заключается позиция официальных лиц России: Навального не травили "Новичком", он впал в кому сам по себе, или Навального отравили "Новичком", но не мы, а западные спецслужбы в целях провокации. Чиновники, начиная с самого высшего уровня - с Путина, строго придерживаются одновременно обеих этих версий", - указывает Алексей Навальный.

Об отравлениях Быкова и Кара-Мурзы

В этой связи он напоминает о попытках отравления сотрудниками спецслужб РФ российского писателя и поэта Дмитрия Быкова, оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, а также о гибели экономиста, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева, журналиста и правозащитника Тимура Куашева, ученого и общественного деятеля Руслана Магомедрагимова. " Доказано, что на их (сотрудников спецслужб. - Ред.) счету - несколько состоявшихся убийств", - подчеркнул оппозиционер.

Никто из группы сотрудников ФСБ не был привлечен к ответственности, указал Навальный. "Кроме, разве что, Константина Кудрявцева - незадачливого химика, рассказавшего мне по телефону подробности покушения. Он пропал, и похоже, что его просто самого убили", - пишет оппозиционер.

О характере режима Владимира Путина

Кроме того, в своем посте Навальный резко отзывается о российской власти. По его мнению, эти преступления показали "не только преступность, но и дисфункциональность, провальность его (Владимира Путина. - Ред.) режима", что "сильно повлияло на всю политическую систему России. Эта система отбросила любую маскировку и к концу января 2021 года стала репрессивна и авторитарна уже совсем без оговорок", - подчеркивает российский оппозиционный политик Алексей Навальный.