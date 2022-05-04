Оппозиционный российский политик Алексей Навальный сообщил, что его намерены перевести в колонию строгого режима ИК-6 в Мелехово во Владимирской области. Информация об этом появилась в соцсетях политика в среду, 4 мая. Навальный со ссылкой на сообщения других заключенных этого пенитенциарного учреждения указал, что в колонии оборудуют "тюрьму в тюрьме" для него.
Соратница оппозиционера Кира Ярмыш особо выделила пытки заключенных в ИК-6. Подобная практика применяются во многих российских колониях, однако ИК-6 является "чудовищным местом даже по таким безумным меркам", подчеркнула Ярмыш.
Арест Навального
Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.
Лефортовский суд Москвы на выездном заседании 22 марта приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 1,2 миллиона рублей. Политика признали виновным в особо крупном мошенничестве, а также в неуважении к суду. Этот приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу.
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