aA
Оппозиционер сообщил, что его переведут в колонию строгого режима ИК-6 во Владимирской области. Соратница Навального Ярмыш указала на жестокость пыток заключенных в этом учреждении.
A. Navalnas
A. Navalnas
© AFP / Scanpix

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный сообщил, что его намерены перевести в колонию строгого режима ИК-6 в Мелехово во Владимирской области. Информация об этом появилась в соцсетях политика в среду, 4 мая. Навальный со ссылкой на сообщения других заключенных этого пенитенциарного учреждения указал, что в колонии оборудуют "тюрьму в тюрьме" для него.

Статьи по теме:
Манипуляция: даже Алексей Арестович не доверяет мошеннику и нацпредателю Алексею Навальному
Суд приговорил Навального к 9 годам колонии со штрафом в 1,2 млн рублей  (3)

Соратница оппозиционера Кира Ярмыш особо выделила пытки заключенных в ИК-6. Подобная практика применяются во многих российских колониях, однако ИК-6 является "чудовищным местом даже по таким безумным меркам", подчеркнула Ярмыш.

Арест Навального

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании 22 марта приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 1,2 миллиона рублей. Политика признали виновным в особо крупном мошенничестве, а также в неуважении к суду. Этот приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Nikolajus Patruševas, Vladimiras Putinas Mariupolio uostas Kyjive nugriautas Rusijos ir Ukrainos draugystę simbolizavęs sovietinis paminklas

Литовец уже пытается вернуться на работу в Киев: думаю, российская разведка обманула своих руководителей

Украине надо искать решения в связи с экспортом сырья, в...

Metalurgijos įmonė Azovstal“, Mariupolis Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje

Война в Украине. Российские военные прорвались на территорию завода "Азовсталь"

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

Поляки Литвы подают заявления об изменении фамилий в паспорте, однако сделать это смогут не все

С момента вступления в силу в мае порядка, позволяющего...

Delfi.ru: tautybės (de)eskalavimas karinių konfliktų metu

Спецэфир Delfi: (де)эскалация национальности во время военного конфликта

Какой удар война наносит межэтническим,...

Эксперт: Германия в сегодняшних условиях не может делать для Украины меньше - только больше

"Стратегия давления Киева на Берлин сработала, и...