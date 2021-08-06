"И это были очень кайфовое три дня. Цените простые жизненные моменты, друзья мои. Они очень-очень хороши, это понимаешь, лишившись их", - призвал своих подписчиков в "Инстаграме" Навальный.

"Мы провели реконструкцию дачного обеда. И сидел я вчера совершенно счастливый, глядя на кастрюлю щавелевого борща (в нашей семье его культ) и сковородку жареной картошкой", - рассказал политик. И предложил всем почаще обнимать своих жен и мужей и позвонить родителям.

Навальная о свидании с мужем: "Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу"

Тем временем Юлия Навальная рассказала в "Интстаграме" о первом длительном свидании с Алексеем Навальным. Оно продолжалось три дня.

"Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят", - пишет она.