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Решение экспертного совета кинопремии вызвало конфликт с правлением Гильдии киноведов и кинокритиков. Гильдия вышла из состава учредителей премии.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© AFP / Scanpix

Экспертный совет кинопремии "Белый слон" присудил премию в номинации "Событие года" известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному за серию новаторских документальных фильмов-расследований. В заявлении членов совета, обнародованном на сайте Гильдии киноведов и кинокритиков в понедельник, 15 марта, отмечается, что это решение впервые за 22 года вызвало конфликт между экспертным советом премии и правлением Гильдии.

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Союз кинематографистов России, которым руководит Никита Михалков, настоятельно призвал правление исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков тех, кто не является членами этой организации. В ответ Гильдия киноведов и кинокритиков вышла из состава учредителей кинопремии.

Цензурное вмешательство

"Экспертный совет столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность, что противоречит регламенту премии и духу свободного волеизъявления членов совета", - подчеркивается в заявлении.

Среди подписантов документа - кинокритики Антон Долин, Юрий Гладильщиков и Юрий Богомолов, режиссер и основатель журнала "Сеанс" Любовь Аркус.
Церемония вручения премии "Белый слон" состоится 10 апреля.

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Deutsche Welle

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