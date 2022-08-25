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Алексея Навального отправили на пять суток в ШИЗО, запись об этом появилась в соцсетях оппозиционера в среду, 24 августа.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© AP / Scanpix

По словам политика, его отправили в штрафной изолятор за то, что он в течение нескольких секунд не держал руки за спиной. “Указание явно из Москвы. Даже по меркам российской тюрьмы ШИЗО за 3 секунды рук не за спиной - это слишком”, - считает Навальный.

Ранее Навального в августе уже отправляли в штрафной изолятор. Поводом для этого стала расстегнутая верхняя пуговица на робе.

Дело Навального

Алексей Навальный был отправлен в места лишения свободы после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что оппозиционер приходил отмечаться в уголовно-исполнительную комиссию не в назначенные для этого дни, а с августа 2020 года, после того как был отравлен "Новичком" и вывезен для лечения в Германию, вообще перестал появляться у инспектора.

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Навальный и его адвокаты уверяли суд, что оппозиционер физически не мог посещать инспектора, так как находился сначала на стационарном, а потом на амбулаторном лечении в немецкой клинике и уведомлял об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

22 марта суд приговорил Алексея Навального к девяти годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда". Выездное заседание Лефортовского суда проходило прямо в исправительной колонии № 2 в Покрове, где Навальный уже отбывал наказание по делу "Ив Роше". Прокурор Надежда Тихонова запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима. В ИК-6 Навального этапировали 14 июня.

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Deutsche Welle
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