Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии по делу "Ив Роше", сняли с профучета как склонного к побегу и одновременно поставили на учет как склонного к экстремизму и терроризму. Об этом он написал в Instagram в понедельник, 11 октября.
Сначала, по словам политика, он "не поверил своим ушам", когда тюремная комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы удовлетворить рапорт оперуполномоченного, предложившего снять его с профучета как склонного к побегу. Однако сразу после этого комиссия перешла ко второй части решения.
Исповедует экстремистскую идеологию
"Радость моя была такой бурной, что начальник даже попросил успокоиться и говорить, только когда разрешат. И добавил: "Подождите, мы еще не закончили", - продолжает оппозиционер. После этого докладчик зачитал еще один рапорт оперуполномоченного - о том, что осужденный Навальный "исповедует экстремистскую и террористическую идеологию". После этого комиссия единогласно проголосовала уже за то, чтобы поставить Навального на профучет как экстремиста и как террориста.
"Так что бирки, где мою физиономию перечеркивает красная полоса, я со всей одежды спорол. И пришил новые - с зеленой. И влился в многочисленные ряды мусульман, националистов и футбольных фанатов", - отметил оппозиционер, назвав это хорошей новостью.
Что изменится
"Экстремистский" и "террористический" профучеты не такие утомительные, как "побегушник", объяснил он - больше не будут проверять каждые два часа. "Опасался, что потребуют, чтоб я целовал портреты Путина и учил наизусть цитаты Медведева, но и этого не надо. Просто над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист", - заключил он.
В сентябре Владимирский областной суд отклонил иск Навального к руководству ИК-2 о постановке на учет как склонного к побегу. Его адвокаты обжаловали это решение летом.
За что сидит Навальный
Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.
Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта по 23 апреля оппозиционер держал голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают врачей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы представило бюджет на следующий год: вырастут зарплаты, пенсии, выплаты, расходы, новых налогов не будет (40)
В следующем году в Литве вырастет минимальная...
В Литве множество безработных, а работать некому: министерство решает вопрос (15)
Соцмин Литвы решает вопрос, что делать с...
Профессор – о "паспорте возможностей": не у всех владельцев он работает (68)
В Литве растет уровень заболеваемости COVID-19 , поэтому...
Глава Минздрава Литвы: от "паспорта возможностей" отказываться не планируем в отставку уходить не намерен (10)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал в...
Ясная тенденция нового рейтинга: "крестьяне" и соцдемы меняют свои позиции (8)
В новом рейтинге - еще одна интрига. Тенденция стала...