Навального в 22-й раз отправили в ШИЗО

На этот раз поводом для помещения в штрафной изолятор на 15 суток стал его протест против изъятия письменных принадлежностей. Политик отказывался «покидать свою комнату и входить в иные помещения, в которые его доставляли». За это к нему четыре раза за день «была применена физическая сила», говорится в публикации.

Это 22-е по счету водворение Навального в ШИЗО. Всего в изоляторе он проведет уже 251 день. В прошлый раз его помещали в ШИЗО 24 октября.