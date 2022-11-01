Российского оппозиционера Алексея Навального в седьмой раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) исправительной колонии, где он отбывает наказание. Об этом сам политик написал в соцсетях во вторник, 1 ноября.
"Отсидел в ШИЗО 14 суток. Отдохнул шесть дней в отряде СУОН (строгих условий отбывания наказания. - Ред.). Ну и все, хватит. А то расслабиться можно. Снова дают 11 суток ШИЗО". Поводом для наказания, по словам Навального, на этот раз стало то, что он "плохо убирал прогулочный двор и оскорбил оперуполномоченного лейтенанта Неймовича, обратившись к нему "лейтенант Неймович", а не по имени-отчеству".
2,5 месяца в ШИЗО почти без перерыва
В предыдущий раз Навальный был водворен в ШИЗО 11 октября - на две недели, сразу после того как он отбыл в штрафном изоляторе 12 суток. Таким образом, он находится в изоляции практически беспрерывно с середины августа.
Заключенным в штрафном изоляторе запрещены свидания и телефонные разговоры. Они не могут получать передачи и посылки, пользоваться магазином.
Навальный находится в колонии №6 в Мелехово Владимирской области. В феврале 2021 года суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, назначив 2 года и 8 месяцев заключения. В марте 2022 года Навальному добавили еще 9 лет по делу о мошенничестве: власти считают, что политик тратил на личные нужды средства, собранные на деятельность Фонда борьбы с коррупцией.
20 октября стало известно, что против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело по обвинению в пропаганде терроризма. Ему также инкриминируют финансирование экстремистской деятельности и реабилитацию нацизма.
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