Навального осудили на 19 лет

Алексея Навального обвиняли в семи эпизодах по шести статьям Уголовного кодекса: о создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремизму, создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан, финансировании экстремистской деятельности, а также вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Судебное производство по этим эпизодам началось в мае 2023 года.

Вместе с Навальным по делу проходит бывший сотрудник его штаба Даниэль Холодный. "Медиазона" пишет, что ему назначили лишение свободы в колонии общего режима. Сторона обвинения требовала посадить Холодного на 10 лет.

19 лет - это общий срок, который предстоит провести Навальному в колонии по уже вынесенным приговорам, отмечает "Медуза". Ранее он был приговорен к девяти годам колонии по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.

Московский городской суд в пятницу, 4 августа, огласил новый приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу об "экстремизме". Он приговорен по совокупности дел к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, в зал заседаний суда не пустили даже родителей Навального. Дело слушалось на выездных заседаниях в исправительной колонии №6 поселка Мелехова Владимирской области, где оппозиционер отбывает наказание по предыдущему приговору.

Судьей выступил Андрей Суворов, который рассматривал также дела топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан и американского гражданина Пола Уилана, приговоренных в России к 15 и 16 годам тюрьмы соответственно по обвинениям в шпионаже.

Накануне оглашения приговора Навальный сообщил, что ожидает "большого, "сталинского" срока": "18 (лет. - Ред.) или вроде того". Главная цель такого приговора, по мнению политика, - "запугать" его сторонников и "выбить из головы мысли о противодействии".

Уголовное преследование Навального в России