Навальная призвала Запад не признавать легитимность Путина

В опубликованной в среду колонке в газете The Washington Post Навальная пишет: "Мир должен наконец признать, что Путин не тот, кем он хотел бы казаться. Он узурпатор, тиран, военный преступник и убийца".
Ранее Навальная и соратники оппозиционера обвинили Путина в убийстве Алексея Навального. Они в частности утверждали, что Навального убили в колонии, чтобы сорвать его обмен. Прямых доказательств этого пока не было представлено. Российские власти утверждают, что Навальный, осуждённый ранее к длительному сроку заключения по различным политическим статьям, умер от естественных причин.
Колонка в The Washington Post (соратники Навального публикуют ряд цитат из неё в переводе на русский) озаглавлена "Путин не политик, а бандит". Она начинается утверждением о том, что Навальный за месяц до президентских выборов в России был убит в колонии "по прямому приказу Путина". Как пишет Юлия Навальная, её муж много лет рассказывал о сущности российского президента, и теперь она хочет повторить его основные тезисы.
По мнению Навальной, многие политики на Западе ошибаются, считая Путина легитимным политическим лидером, в то время как он является "бандитом", как и его окружение, и "захватил и удерживает власть только для собственного обогащения". "Рассматривайте Путина как лидера мафиозной группировки", - пишет Навальная. По её мнению, победить или "наказать" Путина можно, если поставить под сомнение его статус, а непризнание Путина легитимным президентмо станет важным сигналом для гражданского общества и элит в России.
Ещё одно предложение Навальной - ужесточить санкции против близких соратников Путина и ввести новые санкции против тысяч представителей российских властей или связанных с ними лиц. Также Навальная призывает к поддержке Украины, отмечая при этом, что само по себе поражение в Украине ещё не обязательно приведёт к падению Путина. Поэтому, по её мнению, важно поддерживать и антипутинские силы в самой России. Она указывает на то, что даже в условиях репрессий многие люди в России продолжают выступать против Путина и войны. Навальная отметила, что последним призывом её мужа к россиянам было участие в акции "Полдень против Путина" 17 марта. "Не признавайте результаты сфальсифицированных выборов, не признавайте Путина легитимным президентом", - пишет она. Ранее она уже выступала с подобным призывом в Европарламенте.
Страны "Группы семи" и ЕС ранее заявляли, что не признают итоги голосования на оккупированных территориях Украины. Такое уже бывало ранее, в частности в 2018 году ими не было признано голосование в аннексированном Крыму. На признание легитимным самого Путина это, однако, не повлияло.